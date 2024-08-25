مقتل الجندي الإسرائيلي الـ 700: الاعلان عن مقتل جندي (20 عاما) بانفجار عبوة ناسفة في خانيونس

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الأحد)، مقتل الرقيب عميت تساديكوف، 20 عاماً، من بيت دغان وسط إسرائيل، وهو مقاتل في الكتيبة 202، لواء المظليين، في انفجار عبوة ناسفة في خان يونس. تساديكوف هو الجندي القتيل رقم 700 في الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر.

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بالإضافة إلى ذلك، أصيب مقاتل من كتيبة الهندسة 601، تشكيل "آثار حديدية" (401)، بجروح خطيرة خلال معركة دارت جنوب قطاع غزة. وصرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "الجندي الجريح تم تحويله لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وقد تم إبلاغ عائلته".