تغطية متواصلة|| نجمة داوود الحمراء: إصابات حرجة جراء استهداف مباشر في الجولان، والجيش الإسرائيلي يعلن عن رصد 40 قذيفة في الجولان أطلقت من لبنان

اليوم الـ277 للحرب: أبلغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الليلة (الثلاثاء) أن طائرة مقاتلة اعترضت بنجاح هدفًا جاء من الشرق ولم يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية، وهاجم الجيش الإسرائيلي مسيرتين كانتا في طريقهما الى إسرائيل من الحدود اللبنانية. في حين يتواصل نشاط الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل عشرات المسلحين خلال العملية العسكرية والعثور على كمية كبيرة من الأسلحة، هذا وسمحت عائلة المختطفة دانييلا جلبوع بنشر فيديو لها من الأسر التقطته حركة حماس في شهر يناير الماضي.

الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق حوالي 40 صاروخًا من لبنان أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عقب الصافرت في الجولان، أنه تم رصد حوالي 40 عملية إطلاق عبر الأراضي اللبنانية . وإنه "في وقت سابق هاجمت المقاتلات الإسرائيلية مبنى عسكري لحزب الله في كفر كلا. حزب الله يتبنى إطلاق النار من لبنان: "رداً على الهجوم في دمشق" تبنى حزب الله المسؤولية عن إطلاق الصواريخ من لبنان، وزعم أنه أطلق عشرات من صواريخ الكاتيوشا على قاعدة عسكرية في الجولان "ردا على الهجوم في دمشق". نجمة داوود الحمراء: إصابات حرجة جراء استهداف مباشر في هضبة الجولان أعلنت نجمة داوود الحمراء أنه في تمام الساعة 19:07 وصل بلاغ الى مركز الطوارئ عن وقوع إصابتين جراء استهداف مباشر بمنطقة هضبة الجولان، المسعفون أبلغوا عن إصابتين بصورة حرجة رئيس الشاباك والجنرال نيتسان ألون سيحضران القمة في قطر غدا القمة في قطر بشأن صفقة إطلاق سراح الرهائن، والتي ستعقد غدًا مع رئيس وكالة المخابرات المركزية، سينضم إليها أيضًا رئيس الشاباك رونين بار ونيتسان ألون، لتلخيص القضايا التي تم إحراز تقدم فيها وحل الكثير منها بقدر الإمكان الجيش الإسرائيلي يهاجم مبنى تواجد به عناصر من حزب الله أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في وقت سابق من اليوم تم رصد عدد من عمليات الإطلاق من منطقة رب التلتين في لبنان إلى منطقة مسغاف، وأن منظومات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض معظم عمليات الإطلاق. كما أفيد أنه بعد وقت قصير قامت القوات الفرقة 91 برصد مسلحين اثنين يدخلان مبنى عسكريًا لحزب الله في المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار - وهاجمت مقاتلات جوية حربية المبنى. للمرة الثانية منذ الصباح: حزب الله يتبنى إطلاق النار على "معدات تجسس" تبنى حزب الله مسؤولية إطلاق النار على إسرائيل، والذي زعم أنه تم تنفيذه في الساعة 15:05 واستهدف "معدات تجسس" على موقع عسكري. وهذا هو ثاني إعلان للتنظيم عن مسؤوليته منذ صباح اليوم. تقرير مصري: هناك اتفاق على نقاط كثيرة في مفاوضات الصفقة نقلت قناة "القاهرة" المصرية عن مصدر رفيع في المفاوضات الجارية في القاهرة، قوله إن "هناك اتفاقا على العديد من النقاط". وستستمر المحادثات غدا في قطر.