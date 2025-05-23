من هو قائد القسام الجديد خلفا لمحمد السنوار؟

نشر أول: أفاد مصدر عربي لـi24NEWS، مساء اليوم (الخميس)، بأن حماس استخرجت جثمان محمد السنوار من النفق أسفل المستشفى الأوروبي في خانيونس، ودفنته مؤقتاً في نفق بمنطقة دير البلح.

وتم تناقل رسالة صوتية بين كبار أعضاء الجناح العسكري للتنظيم، الخميس مفادها أنه تم العثور على جثمانه. وجاء في الإعلان أن الشخص الذي سيقود الآن كافة القوات العسكرية، ويحل محل السنوار، هو عز الدين الحداد. الذي كان حتى الآن قائداً للمنطقة الشمالية لقطاع غزة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن حماس أبلغت عائلة محمد السنوار رسميا بوفاته. وتلقت عائلات قيادات أخرى كانت معه في النفق الذي تعرض للقصف قبل نحو عشرة أيام، في قصف إسرائيلي في منطقة المستشفى الأوروبي بخان يونس رسالة مماثلة. ومن بين القيادات التي كانت معه كان قائد لواء رفح محمد شبانة.