التغطية متواصلة | الجيش الإسرائيلي يقضي على مسلحين ويدمر البنية التحتية في شمال غزة
قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليومن الجمعة، لإن قواته"وسعت العمليات البرية في منطقة الشجاعية شمال قطاع غزة، بهدف تعميق السيطرة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية"
قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الجمعة، إن "استهداف إسرائيل، مدينة صيدا أو أي منطقة لبنانية أخرى هو اعتداء صارخ على السيادة اللبنانية وخرق واضح للقرار (1701)، ولاتفاق الترتيبات الأمنية الخاصة بوقف الأعمال العدائية"، ودعا إلى "ممارسة أقصى أنواع الضغوط على إسرائيل لإلزامها بوقف الاعتداءات المستمرة التي تطال مختلف المناطق ولا سيما السكنية"، مؤكداً أنه لا بد من وقف كامل للعمليات العسكرية"
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان، صباح اليوم الجمعة، توسيع العمليات البرية في منطقة الشجاعية شمال قطاع غزة"، وتابع"وسّعت خلال الساعات الماضية عملياتها البرية في منطقة الشجاعية شمال غزة، بهدف تعميق السيطرة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية.
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سلاح الجو الإسرائيلي يضرب 200 هدف في غزة وسوريا ولبنان
أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، أن "سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات ضد نحو 200 هدف في غزة وسوريا ولبنان خلال اليومين الماضيين".
وتابع"في غزة، هاجمت القوات الجوية 160 هدفاً إرهابياً، بما في ذلكالمسلحين والبنية التحتية والأنفاق والمقرات، في حين قدمت الدعم الوثيق للقوات البرية التي بدأت عملياتها في رفح والشجاعية" وبالنسبة ةلسوريا ذكر البيان أن سلاح الجو الإسرائيلي "نفذ نحو 20 غارة على مطاري تي فور وحماة. كما دعم الطيران الإسرائيلي قوات اللواء 474 خلال المواجهات في منطقة درعا، حيث نفذ 10 هجمات وقضى على مسلحين. وفي لبنان، هاجمت الطائرات وقتلت اثنين من أعضاء حزب الله في جنوب لبنان وبيروت."
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"الأغذية العالمي": برامج المساعدة في غزة تتوقف تدريجياً عن العمل
حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، من أن برامجه لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة تتوقف تدريجياً عن العمل مع نفاد مخزون الغذاء.
وأوضح البرنامج عبر منصة "إكس" أنه قام بتوزيع آخر سلال غذائية لديه في غزة هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن جميع المخابز التي يدعمها مغلقة الآن.
وأكد البرنامج أنه رغم استمراره في تقديم وجبات، إلّا أن مخزونات الغذاء تنفد سريعاً، مطالباً بإدخال المساعدات على وجه السرعة إلى قطاع غزة.
الأمين العام للجامعة العربية: "حروب إسرائيل على غزة ولبنان وسوريا تظهر تعمدها استباحة الدول"
أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، الحروب التي تشنها إسرائيل على غزة ولبنان وسوريا، واصفاً العمليات العسكرية الإسرائيلية بأنها تظهر "تعمدها خرق الاتفاقات الموقعة واستباحة الدول".
ونقل المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية عن أبو الغيط "استنكاره الشديد" لما تمارسه إسرائيل من قتل وتهجير في غزة بوصفه "مرحلة جديدة غير مسبوقة من الوحشية والتجرد من الإنسانية". وأكد على أن "إسرائيل تسعى لدفع الفلسطينيين خارج قطاع غزة بجعل حياتهم داخله مستحيلة، مناشداً كافة الدول المحبة للسلام بالتحرك".وأدان أبو الغيط، استئناف إسرائيل سياسة الاغتيالات في لبنان بوصفها "خرقاً غير مقبول ومُدان لاتفاق وقف إطلاق النار" ما يهدد بإشعال الموقف.
ووصف الأمين العام للجامعة العربية التصعيد العسكري في سوريا بأنه "غير مسؤول ولا غاية له سوى الاستفزاز وإشعال الحرائق لخدمة أجندات داخلية ضيقة".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنه قتل قيادياً بارزاً بحركة حماس في عملية اغتيال في صيدا جنوب لبنان.
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الجيش الإسرائيلي و(الشاباك): اغتيال مسؤول الدعاية في حماس محمد صالح محمد البردويل
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والمتحدث باسم جهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان، اليوم الجمعة،"خلال هذا الأسبوع، هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) الإرهابي محمد صالح محمد البردويل، الذي كان يعمل كمسؤول عن الدعاية والإرهاب النفسي في الجناح العسكري لحركة حماس ، وقتلته"
وتابع البيان"كان باردويل شخصية محورية في جهاز الدعاية التابع لحماس، حيث كان ينشر معلومات كاذبة بشكل منهجي، وكان بمثابة أداة في أيدي المنظمة لترويج رواية كاذبة وحرب نفسية. وكان برادفيل جزءا لا يتجزأ من جهاز التحريض والإرهاب التابع لحماس".
واضاف"من بين أمور أخرى، شارك في إنتاج مقاطع الفيديو الدعائية الساخرة للمنظمة الإرهابية، والتي ظهرت فيها الرهائن في غزة"
وأشار البيان إلى أنه "الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) سيواصلون العمل ضد إرهابيي حركة حماس وإزالة أي تهديد ضد مواطني دولة إسرائيل."
إسرائيل: بن غفير يدين تدنيس النصب التذكاري ليوني نتنياهو
أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن غضبه إزاء اكتشاف كتابات على النصب التذكاري ليوني نتنياهو، شقيق رئيس الوزراء والبطل الوطني الإسرائيلي. وقال بن غفير "لقد شعرت بالفزع عندما رأيت النصب التذكاري لبطل إسرائيل، يوني نتنياهو، يتعرض للتخريب بعبارات مثل "بيبي خائن" و"مذبحة نتنياهو".
ووصف بن غفير هذا العمل بأنه "عمل شنيع وخطير ويستحق الإدانة من كافة الأطياف السياسية". وأضاف أنه "من المسموح به الاختلاف والاحتجاج، ولكن ليس من المقبول بأي حال من الأحوال المساس بذكرى أبطال إسرائيل أو التحريض على رئيس الوزراء بهذه الطريقة الخطيرة".
وأعرب بن غفير عن ثقته بأن الشرطة الإسرائيلية "ستتحرك بشكل حاسم لتحديد هوية مثيري الشغب وتقديمهم للعدالة".
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الخارجية التركية:"أنقرة لا تريد الدخول في مواجهة مع إسرائيل في سوريا"
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن "أنقرة لا تريد الدخول في مواجهة مع إسرائيل في سوريا بعد الضربات الإسرائيلية على منشآت عسكرية هناك"، وأضاف"هذه العمليات في دمشق تفتح الطريق أمام عدم الاستقرار في الشرق الأوسط"، وتابع أنه"إذا كانت الحكومة السورية الجديدة تريد "التوصل إلى اتفاقيات" مع جارتها الإسرائيلية "فهذا قرارها".
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