التغطية متواصلة | الجيش الإسرائيلي يقضي على مسلحين ويدمر البنية التحتية في شمال غزة

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الجمعة، إن "استهداف إسرائيل، مدينة صيدا أو أي منطقة لبنانية أخرى هو اعتداء صارخ على السيادة اللبنانية وخرق واضح للقرار (1701)، ولاتفاق الترتيبات الأمنية الخاصة بوقف الأعمال العدائية"، ودعا إلى "ممارسة أقصى أنواع الضغوط على إسرائيل لإلزامها بوقف الاعتداءات المستمرة التي تطال مختلف المناطق ولا سيما السكنية"، مؤكداً أنه لا بد من وقف كامل للعمليات العسكرية"

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان، صباح اليوم الجمعة، توسيع العمليات البرية في منطقة الشجاعية شمال قطاع غزة"، وتابع"وسّعت خلال الساعات الماضية عملياتها البرية في منطقة الشجاعية شمال غزة، بهدف تعميق السيطرة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية.

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