تقرير: واشنطن جادة بدفع خطة" تهجير الغزيين" الى مصر والأردن

أفادت صحيفة "العربي الجديد" نقلا عن مصادر خاصة أن "مسؤولا بارزا في إدارة ترامب زار القاهرة الأربعاء الماضي لإجراء محادثات حول خطة تهجير سكان قطاع غزة.

واجتمع المبعوث الأمريكي مع وزير الخارجية المصري ورئيس الاستخبارات المصرية بصورة منفصلة.

ووفقا للتقرير "عبر المسؤولون المصريون عن مخاوف مصر والتأثيرات المحتملة في حال تطبيق الخطة التي يدور الحديث عنها، وأيضا شددوا على صعوبات تطبيقها.

من جانبه صرح مصدر ديبلوماسي "للعربي الجديد" أن "دور مصر بالتعامل مع خطة ترامب لن تكون سهلة إذا لم تستجب بدعم عربي في ظل إصرار ترامب على الاستمرار في خطته.

ووفقا للتقرير فإن الحديث مع المبعوث الأمريكي تناول من بين الأمور الأخرى، بدائل تهجير سكان غزة الى الأردن ومصر والتي من الممكن تنفيذها.