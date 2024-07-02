نشر أول: مرافق تحلية المياه في غزة – والكهرباء التي ستمر عبرها – لن تكون تحت السيطرة الإسرائيلية

نشر أول: منشآت تحلية المياه في قطاع غزة، والتي ستعمل بالكهرباء الموردة من إسرائيل، لن تكون تحت السيطرة الإسرائيلية، وذلك وفقا للنشر مساء (الثلاثاء) في "النشر الرئيسية" مع ميري ميخائيلي. إضافة إلى ذلك، لن يكون لإسرائيل سيطرة على الكهرباء التي سيتم نقلها إلى قطاع غزة.

ويشار الى أن أعضاء الكنيست في الحكومة الإسرائيلية ردوا بضورة غاضبة اليوم (الثلاثاء) بعد النشر الأول في i24NEWS أن إسرائيل تستعد لنقل الكهرباء إلى غزة لمنع وقوع كارثة إنسانية. على سبيل المثال، كتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قائلاً: "لقد جننا تماما. إننا بأيدينا نعيد إصلاح غزة ".

ونشر المختص بالشؤون العربية في i24NEWS أساف جبور أمس في "النشرة المركزية" مع ميري ميخائيلي عن الخطوة الإسرائيلية لتحويل الكهرباء الى غزة لصالح ربط منشأة لتحلية المياه، وذلك لمنع كارثة إنسانية في القطاع والتي يمكن أن تؤثر على إسرائيل.