قد يعجبك أيضًا -

اليوم 698 من الحرب: انطلقت صفارات الإنذار صباح اليوم (الأربعاء) في مناطق واسعة من إسرائيل. وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقًا اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن بنجاح. وأعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) عن اغتيال مصباح سليم مصباح دايا، زعيم تنظيم كتائب المجاهدين، والمسؤول عن التخطيط لعمليات في الضفة الغربية. وفي الوقت نفسه، وردت تقارير في سوريا عن نشاط عسكري في منطقة القنيطرة، أُلقي خلالها القبض على خمسة مشتبه بهم.