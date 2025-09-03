الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ من اليمن بنجاح | تحديثات
قوات خاصة تعتقل مطلوباً في مخيم بلاطة قرب نابلس • أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك عن اغتيال المسلح مصباح سليم من مصباح داية في الضفة الغربية • اليوم 698 للحرب
قد يعجبك أيضًا -
اليوم 698 من الحرب: انطلقت صفارات الإنذار صباح اليوم (الأربعاء) في مناطق واسعة من إسرائيل. وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقًا اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن بنجاح. وأعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) عن اغتيال مصباح سليم مصباح دايا، زعيم تنظيم كتائب المجاهدين، والمسؤول عن التخطيط لعمليات في الضفة الغربية. وفي الوقت نفسه، وردت تقارير في سوريا عن نشاط عسكري في منطقة القنيطرة، أُلقي خلالها القبض على خمسة مشتبه بهم.
"إيران إنترناشيونال" تنقل عن المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: "الذي يخلق التوتر ويقول إنه لن يتفاوض هو أمريكا، والمفاوضات ليست أمراً ضرورياً"
الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن إطلاق الصاروخ على إسرائيل صباح اليوم
خوفاً على حياته.. أمين عام الجهاد الفلسطيني زياد النخالة يتقدم بطلب الإقامة الدائمة في مصر
تقرير فلسطيني: قوات خاصة دخلت مخيم بلاطة قرب نابلس واعتقلت المطلوب مجاهد خديش
الجيش الإسرائيلي يعنل اعتراض صاروخ أطلق من اليمن بنجاح
أنباء لبنانية عن هجوم بطائرة مسيرة على شاحنة في حولا جنوب البلاد
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال زعيم تنظيم كتائب المجاهدين في قطاع غزة، الذي كان يُروّج لعمليات في الضفة الغربية. وفي إطار منصبه كزعيم للتنظيم ، قام بتجنيد عناصر في الضفة الغربية وداخل إسرائيل، ومن خلالهم روج ونفّذ هجمات وعمليات وخلال الحرب، تورط التنظيم الذي قاده في الترويج لهجمات داخل الأراضي الإسرائيلية وضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في قطاع غزة.
تقرير من سوريا: قوات الجيش الإسرائيلي داهمت قرية جباتا في منطقة القنيطرة فجر اليوم وألقت القبض على خمسة أشخاص