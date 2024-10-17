"اكتشف عن طريق الصدفة وتم التعرف عليه من خلال الصورة": تفاصيل عن عملية اغتيال يحيى السنوار

أكد مصدر أمني لـ i24NEWS اليوم (الخميس) أنه تم اغتيال قائد حركة حماس يحيى السنوار. وذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل مسلحين آخرين معه، لم يتم الكشف عن هويتهما بعد.

وفي التفاصيل، أولا، داهمت قوة من الجيش الإسرائيلي أمس منطقة معينة في قطاع غزة ودخلت أحد المباني للاشتباه بوجود مسلحين هناك، وداهمت هذه القوة المنزل ورصدت ثلاثة مسلحين، وتم اغتيال هؤلاء الثلاثة وعندما اقتربوا منهم للتعرف على هويتهم، اكتشفوا أن إحدى الجثامين تشبه بشكل شبه مؤكد يحيى السنوار.

في البداية لم يصدق الجيش الإسرائيلي، ولكن بعد تلقي الصور من خلال الأجهزة السرية، فهموا انه توجد إمكانية بأن يكون الحديث عن السنوار. لم يتوقع الجيش الإسرائيلي أن يختبئ في هذه المنطقة. وبعد تلقي عدة مؤشرات في الجهاز الأمني، تم العثور على العديد من أوراق العملات وبطاقات الهوية المزورة على جثامين المسلحين. ربما حاولوا الفرار والهروب. ووقع هذا الحدث برمته بينما تدور معارك وتبادل لإطلاق النار في كل مكان أثناء محاولة إخراج الجثمان.

أطباء الأسنان المتطوعون في الشرطة تحت قيادة الدكتور أ، طبيب أسنان من مختبر الطب الشرعي، تعرفوا على جثمان السنوار بفضل الصور التي تم التقاطها من الميدان، عمليا، لقد تلقوا الصور من مسافة بعيدة حتى قبل نقل الجثمان - وتعرفوا عليه بدون أدني شك. الطاقم استعد للأمر وعرفوا أسنانه مسبقا، بحيث كان استرجاع المعلومة سريعا.

ويمكن القول أيضًا أنه في منطقة النفق الذي تم إخراج المختطفين الستة الذين قُتلوا في رفح، عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على آثار أقدام وعلامات تشير إلى تواجد السنوار في المنطقة.