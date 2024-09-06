"لا أتذكر متى رأيت ضوء النهار": عائلة هيرش غولدبرغ بولين تسمح بنشر فيديو ابنها الذي نشرته حماس

وافقت عائلة المختطف الذي قُتل في أسر حماس، هيرش غولدبرغ بولين، الليلة (الجمعة) على نشر الفيديو الذي التقط له وهو في الأسر قبل مقتله في قطاع غزة ونشرته حماس الليلة الماضية.

وقال هيرش في الفيديو: "في 7 أكتوبر، تم اختطافي من الحفل في برعيم، منذ وصولي إلى غزة وأنا أحاول أن أحاول البقاء على قيد الحياة دون مساعدة طبية وطعام وماء. أتذكر متى كانت آخر مرة رأيت فيها ضوء النهار وتنفست الهواء النقي. أمي وأبي وليبي وأورلي، أحبكم وأفتقدكم، وأعلم أنكم تفعلون كل شيء لإعادتي".

وقال راشيل وجون، والدي هيرش: "نحن في منتصف أيام الحداد السبعة بعد أن دفنا ابننا الراحل هيرش يوم الاثنين. وفي وقت سابق من هذا المساء، نشرت حماس مقطع فيديو جديدًا له، تم تصويره وهو أسير في الأنفاق تحت الأرض في غزة يجب أن يكون بمثابة نداء لاستيقاظ فوري للعالم حتى يتحرك اليوم لضمان إطلاق سراح 101 من المختطفين المتبقين قبل فوات الأوان. لا ينبغي لأي عائلة أخرى أن تمر بما مرت به عائلتنا وعائلات الخاطفين الآخرين الذين قُتلوا مؤخرًا".

.