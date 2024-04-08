بن غفير يحذر نتنياهو بأنه لن يستمر رئيسًا للوزراء "إذا لم ندخل رفح"

على خلفية التقارير حول التقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار، وجه وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير إنذارا نهائيا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمواصلة الحرب ضد حماس.

وكتب بن غفير على منصة اكس محذرا: "إذا قرر رئيس الوزراء إنهاء الحرب دون شن هجوم واسع النطاق على رفح من أجل هزيمة حماس، فلن يكون لديه تفويض لمواصلة العمل كرئيس للوزراء".

صباح يوم الاثنين، وسط تقارير عن إحراز تقدم في اتفاق وقف إطلاق النار وتخفيض القوات العسكرية في غزة، استدعى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش وزراء ومشرعين من حزبه الصهيوني الديني لإجراء مشاورات عاجلة.

وفي الوقت نفسه، وجه الحزب السياسي الأرثوذكسي المتشدد "ديجيل هاتوراة" أيضًا إنذارًا نهائيًا لنتنياهو لحل القضايا المتعلقة بقانون الإعفاء من التجنيد، وإلا "فلا يوجد ائتلاف".

وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار واتفاق الرهائن، قال مسؤول إسرائيلي كبير لـi24NEWS صباح اليوم، إن هناك بعض التفاؤل يحيط بتقدم المفاوضات في القاهرة، مشيرا إلى الضغوط الأمريكية "الشديدة" للتوصل إلى اتفاق.

فيما قال مصدر فلسطيني لشبكة "الميادين" الموالية لحزب الله، إن "كل محاولات وجهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق واجهت تعنتا إسرائيليا".