"نهب وفوضى" في مراكز توزيع المساعدات الأمريكية في غزة

تحدثت وسائل إعلامية اليوم عن الآلاف من سكان غزة اقتحموا مركز توزيع المساعدات الإنسانية، وسادت حالة من الفوضى المكان، وذكرت تقارير انه تم نهب معدات الشركة الأمريكية المسؤولة عن تشغيل الموقع. وعلى ضوء ذلك قام الأمريكيون بإطلاق النار في الهواء، وذكرت جهات أمنية أنه تم التوصل الى سيطرة على الحدث.

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وتزعم منظمة الإغاثة التي بدأت عملها في قطاع غزة أن حركة حماس هي التي تسببت في التأخير في مراكز توزيع الغذاء. وذكرت المنظمة المدعومة من الولايات المتحدة أيضًا أنه في مرحلة ما كان عدد الأشخاص في الموقع كبيرًا جدًا لدرجة أن الفريق اضطر إلى "التراجع" للسماح لعدد محدود من الأشخاص بتلقي المساعدات.

وتم توزيع ما مجموعه ثمانية آلاف طرد مساعدات في المجمع اليوم. بعد اقتحام المبنى وإطلاق النار في الهواء، تراجع أفراد الطاقم الأمريكيون، واستولى المقتحمون على بقية الطرود. وتخطط الشركة الأمريكية لإعادة افتتاح المجمع غداً.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، عن الانتهاء من بناء أربعة مجمعات بعد تأخير دام عدة أيام.

وعلى صعيد متصل، تم التصدي اليوم لعشرات شاحنات المساعدات صباح اليوم، بعد أن وصلت لملء حمولتها بالمعدات والإمدادات من حاويات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في ميناء أشدود.وتم منع الشاحنات التي كان من المفترض أن تكمل طريقها من ميناء أشدود إلى قطاع غزة من المغادرة من قبل نشطاء منظمات يمينية بينها "حركة الأمر 9".