دراما على حدود غزة: عائلات المختطفين الإسرائيليين اجتازت السياج الحدودي لفترة قصيرة - "نريد إنهاء الكابوس"

وقفت العائلات بمكبرات الصوت، وصرخت لأحبائها الذين ما زالوا في الأسر وركضوا باتجاه القطاع

i24NEWS
i24NEWS
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عائلات المختطفين الإسرائيليين قرب السياج الحدودي
عائلات المختطفين الإسرائيليين قرب السياج الحدوديFlash 90

وصلت اليوم (الخميس) قافلة تضم عشرات أهالي المختطفين إلى حدود قطاع غزة بعد خروجها من ساحة المختطفين في تل أبيب الليلة الماضية، وهي تصرخ وتطلبوا: "فرصة إعادة الجميع تبتعد أكثر مع مرور كل يوم، حان الوقت لوضع حد للإهمال!".

 وصرخت العائلات لأفراد عائلتها الذين يبتعدون عنهم أميالا في داخل غزة باستخدام رافعة قوية لمكبر الصوت: "نتمنى أن تسمعوننا". وبعد ذلك، اجتازت العائلات السياج الحدودي الفاصل وركضوا إلى داخل قطاع غزة. وعادوا إلى إسرائيل في غضون دقائق بعد استدعاء قوات الأمن لهم.

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عائلات المختطفين يجتازون السياج الحدودي ويدخلون غزة

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العائلات تبث رسائل لأحبائها عند الحدود مع غزة

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