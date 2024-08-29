دراما على حدود غزة: عائلات المختطفين الإسرائيليين اجتازت السياج الحدودي لفترة قصيرة - "نريد إنهاء الكابوس"

وصلت اليوم (الخميس) قافلة تضم عشرات أهالي المختطفين إلى حدود قطاع غزة بعد خروجها من ساحة المختطفين في تل أبيب الليلة الماضية، وهي تصرخ وتطلبوا: "فرصة إعادة الجميع تبتعد أكثر مع مرور كل يوم، حان الوقت لوضع حد للإهمال!".

وصرخت العائلات لأفراد عائلتها الذين يبتعدون عنهم أميالا في داخل غزة باستخدام رافعة قوية لمكبر الصوت: "نتمنى أن تسمعوننا". وبعد ذلك، اجتازت العائلات السياج الحدودي الفاصل وركضوا إلى داخل قطاع غزة. وعادوا إلى إسرائيل في غضون دقائق بعد استدعاء قوات الأمن لهم.