هل تتحول الحرب في غزة الى صراع إقليمي؟ || تقرير: محادثة متوترة بين ويتكوف ووزير الخارجية المصري
القاهرة لم تتردد في تحميل واشنطن جزءا "من مسؤولية تعثر المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق نار في غزة
i24NEWS
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نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصادر دبلوماسية قولها إن المحادثة الأخيرة بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف شهدت توترًا ملحوظًا، يعكس القلق المصري المتزايد من أن تتفاقم الحرب في غزة لتتحول إلى صراع إقليمي شامل.
وفي هذا السياق، أعرب عبد العاطي عن قلق مصر من أن تؤدي العمليات العسكرية الجارية، وخاصة في خان يونس، إلى "إعادة رسم الخريطة الديموغرافية في جنوب قطاع غزة، ودفع الفلسطينيين تدريجيًا نحو الحدود المصرية، مع تهديد مباشر للأمن القومي المصري".
ووفقًا للمصادر، "لم تتردد القاهرة في تحميل واشنطن جزءًا من مسؤولية تعثر المفاوضات، وانتقدت أسلوب إدارة الإدارة الأمريكية للمفاوضات".
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