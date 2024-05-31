تغطية متواصلة| استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة لليوم الـ238 وتفاقم الوضع الإنساني

واصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة لليوم الـ238 على التوالي، حيث شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي المكثف على مختلف مناطق القطاع. تأتي هذه العمليات وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار المفروض على غزة ونزوح أكثر من 95% من سكانها.

اليوم الجمعة، كثفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية غاراتها وقصفها العنيف على مناطق متفرقة من القطاع. كما واصلت القوات الإسرائيلية اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، مصحوبة بالقصف الجوي والمدفعي المستمر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن مقتل جنديين خلال معارك في قطاع غزة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر إلى 644. وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن اللواء أدير غابرييل (24 عامًا) من قيصرية، من كتيبة الدورية 6828 التابعة للواء 828، قُتل في معركة شمال قطاع غزة. كما أشار إلى مقتل الرقيب جوناثان إلياس (20 عامًا) من القدس، متأثرًا بجروح بالغة أصيب بها خلال معركة جنوب قطاع غزة.

وفقًا لما أورده موقع الجيش الإسرائيلي، فإن عدد "قتلى الحرب الذين سمح بنشر أسمائهم" بلغ منذ السابع من أكتوبر 644 قتيلًا، ومنذ بداية المناورة البرية في القطاع في 27 أكتوبر، 293 قتيلًا. ولفت الموقع إلى أن عدد "ضحايا حوادث العمليات في قطاع غزة"، أي عدد الذين قتلوا في "حوادث تشغيلية للجيش"، بلغ 44.

وأشار الموقع أيضًا إلى أن إجمالي عدد الجرحى منذ بداية الحرب بلغ 3,657 جريحًا، بينهم 568 إصابة صعبة.