المحادثات السعودية الإسرائيلية تعتمد على إنهاء حكم حماس في غزة لصالح السلطة الفلسطينية

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تشترط السعودية استئناف محادثات التطبيع مع إسرائيل إنهاء حكم حماس في غزة وإشراك السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى وقف الحرب في القطاع، وفقًا لمصدر سعودي مقرب من الديوان الملكي لقناة i24NEWS_EN.

ووفقًا للمصدر السعودي، إذا تمكنت إسرائيل والسلطة الفلسطينية من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، فسيعود التطبيع مع إسرائيل إلى طاولة المفاوضات.

وشدد المصدر على أنه طالما شاركت حماس في إدارة قطاع غزة، "فإن المهمة لم تنتهِ. فبدون إزاحة حماس، لن يكون هناك سلام".

هذا الموقف، الذي أوضحه المصدر السعودي، هو أول تأكيد على أن انتهاء الحرب في غزة وحده لا يكفي، في نظر السعودية، لاستئناف عملية التطبيع مع إسرائيل.

وأضاف المصدر أن جهودا سعودية وإماراتية وقطرية لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة في غزة مستمرة.