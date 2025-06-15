الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد فرقة بمعركة جنوب قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الأحد) عن مقتل الضابط نوعام شيمش، البالغ من العمر 21 عامًا، من القدس، في غزة. وهو القتيل رقم 867 في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ هجوم السابع من أكتوبر.وقد سقط شيمش، قائد فرقة في كتيبة شمشون التابعة للواء كفير، في معركة جنوب قطاع غزة.

هذا وقتل 424 جنديا إسرائيليا منذ المعركة البرية في قطاع غزة، وأعلن يوم الثلاثاء الماضي عن مقتل ثلاثة جنود من كتيبة روتيم التابعة للواء جفعاتي في انفجار عبوة ناسفة شمالي قطاع غزة، في حين قتل جندي احتياط في نفس اليوم في معركة بحي الشجاعية شمالي قطاع غزة.

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد الماضي عن مقتل أربعة جنود جراء انهيار مبنى في خانيونس الجمعة، وأصيب خمسة جنود آخرين، توصف إصابة أحدهم الخطيرة، وأربعة إصابتهم متوسطة، تم إجلاء الجرحى بمروحية في وقت قصير لتلقي العلاج في المستشفيات، بينما استمرت عمليات انتشال الجثامين من تحت الأنقاض لساعات طويلة، بمساعدة فرق من قيادة الجبهة الداخلية.