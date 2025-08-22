التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يعترض مسيّرة أطلقها الحوثيون، ويكثف غاراته على البنية التحتية لحماس في غزة
أكد كاتس على أنه "سنجبر قادة حماس على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب.. شروطنا هي إطلاق سراح جميع المختطفين وتفكيك أسلحة حماس"
قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إن "الحكومة وافقت على خطط الجيش للقضاء على حماس وإخلاء السكان في غزة"، فيما "الكابينت الأمني والسياسي المصغر سيجتمع الثلاثاء الوشيك، بحسب تقارير.
وأكد كاتس على أنه "سنجبر قادة حماس على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب.. شروطنا هي إطلاق سراح جميع المختطفين وتفكيك أسلحة حماس"، وتابع "إذا لم توافق حماس على شروطنا سنحول مدينة غزة إلى رفح وبيت حانون"، في إشارة إلى مدينتين تم تدميرهما بشكل كبير أثناء العمليات الإسرائيلية في القطاع.
الخارجية السعودية: الكارثة الإنسانية في غزة ستظل "وصمة عار" في جبين المجتمع الدولي
الحكومة البريطانية: المجاعة في غزة انتهاك للقانون الأخلاقي وكارثة من صنع الإنسان
الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيّرة أطلقها الحوثيون
وزير خارجية فرنسا: نؤكد أنه ستكون هناك محادثات جديدة مع إيران الأسبوع المقبل
بريطانيا: على إسرائيل التحرك فورا لوقف تدهور الوضع في غزة
الرئيس اللبناني: الجيش يقوم بمهامه على الحدود مع سوريا بكفاءة
وزير الخارجية الإيراني: طهران ودول الترويكا الأوروبية ستستأنف المحادثات النووية الثلاثاء المقبل
الخارجية الإيرانية: محادثات نووية ستعقد الثلاثاء مع الترويكا الأوروبية
الرئيس اللبناني: أجواء مشجعة فيما يتصل بموضوعات الساعة لإخراج لبنان من الأزمات التي تعصف به
وزراء خارجية دول في الاتحاد الأوروبي يحثون إسرائيل على التخلي عن الخطة الاستيطانية في الضفة الغربية
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيصادق على خطط الجيش للسيطرة على غزة، وأنه وجه بذات الوقت ببدء مفاوضات فورية لإنهاء الحرب بشروط مقبولة لإسرائيل.
وفي آخر التطورات الميدانية، شنّ الطيرانُ الحربي الإسرائيلي سلسلةَ غاراتٍ تركزت بمعظمِها على المناطقِ الشمالية من القطاع ما أدى إلى 49 شخصاً خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.