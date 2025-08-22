قد يعجبك أيضًا -

قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إن "الحكومة وافقت على خطط الجيش للقضاء على حماس وإخلاء السكان في غزة"، فيما "الكابينت الأمني والسياسي المصغر سيجتمع الثلاثاء الوشيك، بحسب تقارير.

وأكد كاتس على أنه "سنجبر قادة حماس على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب.. شروطنا هي إطلاق سراح جميع المختطفين وتفكيك أسلحة حماس"، وتابع "إذا لم توافق حماس على شروطنا سنحول مدينة غزة إلى رفح وبيت حانون"، في إشارة إلى مدينتين تم تدميرهما بشكل كبير أثناء العمليات الإسرائيلية في القطاع.

