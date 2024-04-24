الولايات المتحدة حول المقابر الجماعية في غزة: "تقارير مزعجة ونضغط على إسرائيل للتحقيق"

في تعقيب له على التقارير الواردة من غزة عن مقابر جماعية بالقرب من مستشفى ناصر في قطاع غزة، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدنت باتل، خلال مؤتمر صحفي إنه وفقا للمعلومات التي نقلتها إسرائيل إلى واشنطن، فقد عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على مقابر جماعية في المنطقة المتاخمة لمستشفى ناصر وبحثت فيها عن جثث المختطفين، وبعد أن لم يعثروا على شيء أعادوا الجثث إلى مكانها.

وقال "إننا نضغط على إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات". وأضاف باتل: "التقارير مثيرة للقلق، ونحن نأخذها على محمل الجد وندفع إسرائيل إلى التحقيق في هذه الادعاءات بشكل تام".

من جانبه قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان التقارير عن العثور على مقابر جماعية في محيط المستشفى بقطاع غزة "مثيرة للقلق بشكل عميق". وأضاف أن المسؤولين الإداريين يبحثون عن إجابات من نظرائهم الإسرائيليين. كما قال: "نريد أن نرى تحقيقا شاملا وشفافا في هذا الأمر".

وبشأن رفح قال سوليفان إنه لا يزال يتوقع إجراء محادثات شخصية، لكن لم يتم تحديد موعد بعد. وقال أيضًا إن رحلته المؤجلة إلى السعودية من المتوقع أن تتم في الأسابيع القليلة المقبلة.

ووفقا للتقارير فقد دعت الأردن إلى محاسبة المسؤولين المتسببين بتلك المقابر فيما اعتبرها مجلس النواب المصري وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والبشرية جمعاء، على حد تعبيره. كما يجري الحديث عن انتشال 310 جثث في ثلاث مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب قطاع غزة.

الجيش الإسرائيلي أعلن مرارا أنه اضطر إلى القتال داخل المستشفيات لمواجهة المسلحين التابعين لحركة حماس وكانوا يتخذون المستشفيات مراكز لهم.