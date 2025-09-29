معركة عنيفة شمال غزة: إصابة جنود إسرائيليين بجروح خطيرة

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن مساء اليوم (الاثنين) أن خمسة جنود من الجيش الإسرائيلي أُصيبوا بجروح خطيرة في معركة وقعت شمال قطاع غزة، حين اخترق خمسة مسلحين التحصينات وألصقوا عبوتين ناسفتين بدبابة من الكتيبة 82. في الوقت ذاته، وقع اشتباك إضافي وجهاً لوجه بإطلاق نار من أسلحة خفيفة.

من جهة المسلحين، قُتل على الأقل اثنان منهم - أحدهم بقذيفة دبابة وآخر بإطلاق نار خلال الاشتباك. حالياً يستمر البحث عن ثلاثة مسلحين آخرين لم يكونوا في منطقة التحصين.

خلال عملية الإخلاء أُصيب ستة مقاتلين آخرين بجروح طفيفة وتم نقلهم لتلقي العلاج الطبي. وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن من بين المصابين بجروح خطيرة يوجد ضابط طبي، وضابط مدرعات، وثلاثة مقاتلين من كتيبة 82، فرقة "ساعار جولان". وذكرت عائلات المصابين أنهم قاموا بتحديث حول حالتهم في المستشفى.