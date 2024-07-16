رئيس وكالة المخابرات المركزية: كبار مسؤولي حماس يضغطون على السنوار لقبول اقتراح وقف إطلاق النار

هل يوجد لمحاولة اغتيال محمد الضيف تأثير؟ قال رئيس وكالة المخابرات المركزية، وليام بيرنز، إن زعيم حماس، يحيى السنوار، يواجه ضغوطا متزايدة من قادته لإنهاء الحرب في غزة، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن اليوم (الثلاثاء).

وقال بيرنز في مؤتمر عقد في أيداهو نهاية الأسبوع الماضي إن السنوار، ليس "قلقا بشأن وفاته" ولكنه يواجه ضغوطا لتحميله المسؤولية عن مدى معاناة المدنيين في غزة. وتعتقد مصادر استخباراتية أميركية أن زعيم حماس في غزة يختبئ في الأنفاق الواقعة تحت مسقط رأسه في خان يونس، وهو صانع القرار الرئيسي لحماس بشأن قبول الصفقة.

وقال بيرنز، الذي أجرى على مدى أشهر مفاوضات حثيثة بصفته منسق الاتصال لإدارة بايدن، إن "على الحكومة الإسرائيلية وحماس استغلال هذه الفرصة، بعد مرور أكثر من تسعة أشهر على بدء الحرب، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار". لكن الضغوط الداخلية التي يواجهها السنوار الآن جديدة خلال الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك المكالمات من كبار قادته الذين أصبحوا مرهقين من المعركة، كما قال بيرنز، وفقًا لأحد الحاضرين في الحدث.