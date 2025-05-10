تقرير: ترامب محبط بسبب عدم التقدم في الوصول إلى نهاية الحرب في غزة - "لقد حاربوا لألف عام"

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إحباطه من عدم تحقيق تقدم في إنهاء الحرب في قطاع غزة، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال صباح اليوم (السبت). وبحسب ترامب فإن صعوبة التوصل إلى حل صعبة لأن الأطراف "تقاتل منذ ألف عام".

وذكرت الصحيفة أن بعض كبار المسؤولين الحكوميين يشعرون بالإحباط بسبب تجدد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. الرئيس ترامب أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة عملياتها العسكرية - حتى تغير حماس اتجاهها - وواصل في محادثاته الحديث عن إعادة إعمار المنطقة.

في هذا السياق، قالت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال إن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وسع دائرة مستشاريه من أجل الاستعداد لغزة بعد الحرب. ومن بين الأمور التقى ويتكوف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وقال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هكابي الليلة الماضية إن ترامب يعتبر المساعدات الإنسانية إلى غزة إحدى المهام الأكثر إلحاحا لإدارته. وقال إن "الرئيس كرس فريقه بأكمله لدفع العملية التي بدأت بالفعل". أفاد مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي، دورون كادوش، عن خطة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وبحسب مبادئها، فإن شركات أميركية ستتولى توزيعها، في حين يتولى الجيش الإسرائيلي تأمينها.