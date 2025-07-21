مقتل قائد كتيبة بيت حانون حسين فياض في هجوم إسرائيلي

قد يعجبك أيضًا -

أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك في بيان مقتل قائد كتيبة بيت حانون حسين فياض في هجوم ليلة أمس في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، وفياض قائد بارز في حماس كان مسؤولا لسنوات عن إطلاق صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ وقذائف هاون على سديروت وغلاف غزة.

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن فياض اختبأ خلال الأشهر الأخيرة شبكة أنفاق متفرعة واسعة بنيت في بيت حانون حيث قاد عمليات ضد مقاتلي الجيش الإسرائيلي. خلال الأيام الأخيرة هاجم سلاح الجو الإسرائيلي النفق الذي كان يختبأ فيه.

وذكر البيان أن قائد بيت حانون كان أيضا المسؤول المباشر عن عدد من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي والتي شملت حدثا قتل فيه خمسة مقاتلين من الجيش الإسرائيلي.

ويشار الى أنه في شهر أيار/مايو 2024 نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيانا وأعلن عن مقتل فياض، الا أنه على النقيض من التقارير، وثق في بداية العام في جنازة شمال قطاع غزة، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نجا بالهجوم.

حاصر الجيش الإسرائيلي المكان الذي تواجد فيه فياض وواصل شن هجمات كثيفة الليلة الماضية، التي استهدفت عشرات المباني المفخخة. الانفجارات القوية جاءت بسبب استخدام كميات ضخمة من المتفجرات وسقوطها على الأرض، ما أدى إلى انفجارات ثانوية للعبوات الناسفة التي زرعها مسلحو حماس.