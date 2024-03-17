الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جندي بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة

وفقا لتقارير في وسائل إعلام إسرائيلية فقد أصيب الجندي بنيران قذيفة صاروخية (آر بي جي) في المنطقة الوسطى من قطاع غزة

i24NEWS
دقيقة 1
قوات الجيش الإسرائيلي في غزة، 15 مارس/آذار.
قوات الجيش الإسرائيلي في غزة، 15 مارس/آذار.IDF Spokesperson

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد عن إصابة خطيرة لجندي خلال القتال في غزة يوم الجمعة، وتم تحويله لتلقي العلاج الطبي في المستشفى.

ووفقا لتقارير في وسائل إعلام إسرائيلية، أصيب الجندي بنيران قذيفة صاروخية (آر بي جي) في المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

Video poster

قام الجيش الإسرائيلي بإخطار عائلة الجندي بحالته.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق