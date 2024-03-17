الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جندي بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد عن إصابة خطيرة لجندي خلال القتال في غزة يوم الجمعة، وتم تحويله لتلقي العلاج الطبي في المستشفى.

ووفقا لتقارير في وسائل إعلام إسرائيلية، أصيب الجندي بنيران قذيفة صاروخية (آر بي جي) في المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

قام الجيش الإسرائيلي بإخطار عائلة الجندي بحالته.