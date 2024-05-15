"قيادي بارز ومقرب من زاهدي ونصر الله ": من هو القيادي حسين مكي الذي اغتالته إسرائيل جنوب صور؟

اغتال الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء القيادي البارز في حزب الله حسين إبراهيم مكي بعد استهداف السيارة التي استقلها مع مرافقيه جنوب صور في العمق اللبناني واللذين قتلا في الغارة ايضا، وجاء ذلك بعد عملية مراقبة وتحرٍ دقيقة من قبل المخابرات الإسرائيلية، ومكي الملقب "السيد مكي" وفقا لبيان حزب الله من مواليد عام 1969 من بلدة بيت ياحون بمنطقة النبطية في جنوب لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء اغتياله قائد ميداني كبير من وحدة "جبهة الجنوب لحزب الله"، ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي أنه قام خلال الليلة الماضية بهجوم بطائرة مسيرة في منطقة صور استهدفت حسين إبراهيم مكي، قائد ميداني في جبهة الجنوب التابعة لحزب الله.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه أن مكي كان مسؤولا عن عمليات كثيرة تجاه الجبهة الإسرائيلية خلال التصعيد القتالي الأخير، وذكر انه كان في الماضي مسؤولا عن منطقة الشاطئ في حزب الله، وأرفق البيان بتوثيق لعمليه الاغتيال التي استهدفت السيارة التي استقلها جنوب صور.

في حين ذكرت مصادر لبنانية أن مكي كان مقربا من القيادي في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي الذي اغتيل خلال استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق قبل شهر ونصف.

ويعتبر مكي من القادة البارزين في حزب الله وهو مقرب من الأمين العام للحزب في سوريا ويوصف بأنه "بنك معلومات" و"ذراع قوية" لنصر الله في سوريا، حيث ذكرت مصادر أنه شارك في القتال بسوريا الى جانب النظام السوري.

ويعتبر مكي أحد أبرز قادة قوة "الرضوان" العسكرية ، وكان مسؤولا عن التسليح والتجهيز وخط الإمداد من ايران وفقا لمصادر إعلامية، حيث ذكرت أيضا ان مكي كان يعمل "منسقا" ومسؤول عن الاتصالات بين حزب الله والحرس الثوري في سوريا.