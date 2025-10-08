تقرير: الولايات المتحدة تنفذ عملية سرية لإخراج والدة جندي أمريكي من غزة

ذكرت صحيفة واشنطن بوست صباح اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر مطلعة أن امرأة فلسطينية تعيش في غزة، ويخدم ابنها في البحرية الأميركية، تم إجلاؤها سرا من القطاع في الأسابيع الأخيرة بعد تدخل إدارة ترامب والأردن.

أحلام فراونة، البالغة 59 عامًا، تم تهريبها إلى مكان آمن مقابل 10,000 دولار غطت تكاليف النقل. تمت عملية التهريب بواسطة برنامج متطور لمراقبة تحركاتها، على خلفية استمرار هجمات الجيش الإسرائيلي في القطاع، وبمشاركة مباشرة من مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى الذين تعهدوا بالمساعدة لتسهيل خروجها من القطاع.

أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن التوقف المُنسّق لهجمات الجيش الإسرائيلي، بهدف حماية مسارات تحركها، يُظهر صعوبة الخروج القانوني من قطاع غزة دون نفوذ أو موارد. وأضافت أن هذه العملية تجري في ظل اتهامات لإدارة ترامب "بغضّ الطرف عن معاناة الفلسطينيين، حتى لو كانوا مواطنين أمريكيين".