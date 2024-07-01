توثيق: الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير أكبر موقع لإنتاج الصواريخ للجهاد الإسلامي في قطاع غزة

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم (الاثنين)، أنه تم تحديد وتدمير أكبر موقع تحت الأرض لإنتاج أجزاء الصواريخ والصواريخ بعيدة المدى التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، حيث أنتج الجهاد مئات الصواريخ في هذا الموقع خلال السنوات الأخيرة.

داهمت الفرق القتالية من الكوماندو، اللواء 401 ووحدة الهندسة بقيادة الفرقة 162، وبتوجيهات من شعبة المخابرات، موقعا إنتاجياً تحت الأرض تابعاً للجهاد في مدينة رفح.

🎥: المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

وهكذا، عثرت القوات على أكبر موقع تحت الأرض لإنتاج أجزاء الصواريخ والصواريخ بعيدة المدى التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أيضًا أن تدمير الموقع والورشات الموجودة تحت الأرض أضر بقدرة التنظيم على إنتاج الصواريخ التي يمكن إطلاقها باتجاه إسرائيل.