"لن يتم السماح للغزيين بالعودة للشمال"||إسرائيل تجري محادثات للإفراج عن أربيل يهود، حتى قبل السبت المقبل

عدم الإفراج عن المختطفة الإسرائيلية أربيل ييهود (29 عاما) من كيبوتس نير عوز من قبل حماس في إطار الصفقة أثار غضبا في إسرائيل، وقال مسؤول في حماس لـ i24NEWS إنه "لم يجري الاتفاق بالإفراج عن أربيل خلال الجولة القادمة، إسرائيل تنتهك التفاهمات".

تجدر الإشارة إلى أنه عقب هذه التصريحات، أصدر ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بيانا جاء فيه أن "إسرائيل لن تسمح بمرور سكان غزة إلى شمال قطاع غزة - حتى يتم إطلاق سراح أربيل يهود، الذي كان من المفترض أن يتم اليوم". وقال مسؤول أمريكي لـi24NEWS: "الأميركيون يدركون أن هناك انتهاك يجب تسويته- لإرضاء إسرائيل".

وعلى هذه الخلفية، ادعت منظمة الجهاد الإسلامي، والذي على ما يبدو يهود محتجزة لديهم، أنها على قيد الحياة - وأنه سيتم إطلاق سراحها في الدفعة القادمة، يوم السبت المقبل. إسرائيل، من ناحية أخرى، تريد إطلاق سراحها قبل ذلك - حتى قبل حلول السبت المقبل - وعندها ستسمح بعودة سكان غزة الى الشمال.

والجهاد، خلافاً للادعاء الإسرائيلي، يزعم أن يهود ليس مدنية (وبالتالي كان ينبغي إطلاق سراحها قبل المجندات الأربعة)، بل جندية. هكذا نقلت قناة الجزيرة عن مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي أن "أربيل يهود سيتم إطلاق سراحها وفقا لشروط صفقة التبادل التي تم الاتفاق عليها، لكونها شخصية عسكرية تدربت في برنامج الفضاء التابع للجيش الإسرائيلي".

إضافة الى ذلك، فإن منسق الأسرى والمفقودين، جال هيرش، على اتصال بعائلة أربيل يهود وتحدث معها في الساعات القليلة الماضية. وأعربت مقرات أهالي المختطفين وأسر المحررين بشكل خاص عن قلقها على ييهود.