تغطية مستمرة| الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في غزة وسط تحذيرات دولية
الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في غزة وسط تحذيرات دولية
يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الـ203 عملياته العسكرية في غزة، وسط تحذيرات من عربية ودولية بشأن خطورة اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع. وفي آخر الإحصائيات، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد الجرحى من العسكريين ارتفع إلى 3305 منذ بداية الحرب، بينهم 513 أصيبوا بجروح خطيرة.
من جانب آخر، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تقديم فريق التفاوض الإسرائيلي لمقترحات "تظهر مرونة أكبر" في موقف تل أبيب إلى مجلس الحرب، وذلك في محاولة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
استمرار موجة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين في جامعات الولايات المتحدة
تشهد الولايات المتحدة موجة واسعة من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين، التي امتدت إلى عشرات الجامعات البارزة، مع تنظيم واحدة من أكبر الاحتجاجات في جامعة كولومبيا، حيث تم الأسبوع الماضي اعتقال 108 محتجين. وقد منحت إدارة الجامعة المعتصمين مهلة حتى اليوم الجمعة لتفكيك خيامهم الاحتجاجية.
في تطور متصل، يُتوقع أن يصدر مجلس الشيوخ في الجامعة بيانا يستنكر فيه تصرفات رئيسة الجامعة، دون أن يتوقع صدور بيان إدانة أو اتخاذ إجراءات لعزلها. وفي جامعات أخرى مثل ييل وهارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تواصل الاحتجاجات بنصب خيام ومواجهات مع الشرطة، حيث تم في ييل اعتقال 40 شخصاً.
يسرائيل هيوم عن مصدر سياسي مطلع: المقترح الإسرائيلي يشمل الإفراج عن ٣٣ محتجزا إسرائيليا من الحالات الإنسانية مقابل عودة جزئية إلى شمالي القطاع والإفراج عن أسرى فلسطينيين إلى قطاع غزة (وليس الضفة)
مقتل مواطن إسرائيلي وإصابة آخر في جبل دوف والجليل
في حادثة مأساوية وقعت ليلة بين الخميس والجمعة، لقي شريف سواعد، مواطن إسرائيلي، حتفه نتيجة تعرضه لنيران مضادة للدبابات في منطقة جبل دوف. في تطور منفصل، أصيب سعاد، من سكان مراس العين في الجليل، بجروح خلال قيامه بأعمال البنية التحتية أثناء قيادته لشاحنة هندسية، مما أدى إلى إصابته بعد وقت قصير من الهجوم الذي أدى إلى وفاة سواعد.
تصعيد على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية: هجوم حزب الله ورد الجيش الإسرائيلي
في تطور جديد على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية، هاجم عناصر حزب الله قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة هار دوف ليلة بين الخميس والجمعة. استخدم المهاجمون صواريخ مضادة للدبابات تم إطلاقها من الجانب اللبناني من الحدود، مما استدعى رداً إسرائيلياً بإطلاق نيران المدفعية تجاه مصدر النار وتنفيذ هجمات جوية على أهداف في لبنان.
الحوثيون يهاجمون سفينة بخليج عدن وأهدافا في إيلات
أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين باليمن، مساء الخميس، أنها هاجمت سفينة إسرائيلية في خليج عدن وأهدافا في منطقة إيلات بصواريخ ومسيّرات.
NBC: أرقامنا تشير إلى أن طلابا من 40 جامعة وكلية أمريكية وكندية نصبوا خياما للتضامن مع غزة