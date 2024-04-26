تغطية مستمرة| الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في غزة وسط تحذيرات دولية

يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الـ203 عملياته العسكرية في غزة، وسط تحذيرات من عربية ودولية بشأن خطورة اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع. وفي آخر الإحصائيات، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد الجرحى من العسكريين ارتفع إلى 3305 منذ بداية الحرب، بينهم 513 أصيبوا بجروح خطيرة.

من جانب آخر، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تقديم فريق التفاوض الإسرائيلي لمقترحات "تظهر مرونة أكبر" في موقف تل أبيب إلى مجلس الحرب، وذلك في محاولة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.