إسرائيل تستعد لتسلم عينات من الصليب الأحمر تتعلق بمختطفين من غزة

لا تزال هوية الجثمان التي عُثر عليها في غزة محلّ فحص، ولم يتضح بعد ما إذا كانت تعود لـ مختطف متوفّى. وفي أثناء عمليات التمشيط، أطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار على المهاجم الذي كان في موقع عملية الطعن وتحييده. كما أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن تحييد منفّذ عملية الدهس التي وقعت الليلة الماضية على طريق 60، وذلك بعد رصد تحركاته وإطلاق النار عليه.

أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي أن إسرائيل تستعد لتسلم عينات من الصليب الأحمر تم نقلها من قطاع غزة. وأوضح المكتب أن "المعلومات ستُحال للفحص في المعهد الوطني للطب الشرعي، فيما يواصل جهاز الشؤون الإنسانية التواصل المستمر مع عائلات المخطوفين". وزارة الخارجية القطرية: "نعمل على منع انهيار وقف إطلاق النار في غزة" الهجوم بالقرب من مستوطنة عطيرت قرب رام الله: أفاد مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم فرض طوق على تجمعات قرى عارورة وتم وضع حواجز في القرى المجاورة، وتنشط قوات الجيش الإسرائيلي من لواء بنيامين في المنطقة الجناح العسكري لحماس: يجدد بالتعاون مع الجهاد الإسلامي البحث عن مختطف في بيت لاهيا شمال قطاع غزة إصابة جنديين إسرائيليين بجروح طفيفة في عملية طعن بمنطقة رام الله تمكن الجيش الإسرائيلي، من اغتيال منفذ عملية الدهس قرب الخليل الليلة الماضية، والتي أصيبت فيها مقاتلة بجروح طفيفة. تقرير فلسطيني: قوات الجيش الإسرائيلي تعمل ليلاً في مدن الخليل وحلحول وغرب نابلس تقرير عربي: هجوم إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة