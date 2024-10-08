اليوم الـ 368 للحرب: إطلاق وابل كثيف من الصواريخ بلغ نحو 85 صاروخاً باتجاه حيفا ومنطقة الكرايوت والجليل الغربي. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه حتى الآن تم اغتيال حوالي 200 مسلح خلال العملية في جنوب لبنان وسمح في وقت سابق بالنشر عن مقتل جندي من لواء جولاني خلال القتال شمال قطاع غزة.

يمكنكم الاطلاع على المدونة السابقة في الرابط التالي