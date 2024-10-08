تغطية متواصلة|| ايران تهدد دول الخليج في حال تعاونت مع إسرائيل خلال شن هجوم ضد أراضيها
أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على نفق بطول 10 أمتار يجتاز الحدود اللبنانية بالقرب من بلدة زرعيت • إطلاق وابل كثيف من القذائف تجاه منطقة حيفا
اليوم الـ 368 للحرب: إطلاق وابل كثيف من الصواريخ بلغ نحو 85 صاروخاً باتجاه حيفا ومنطقة الكرايوت والجليل الغربي. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه حتى الآن تم اغتيال حوالي 200 مسلح خلال العملية في جنوب لبنان وسمح في وقت سابق بالنشر عن مقتل جندي من لواء جولاني خلال القتال شمال قطاع غزة.
يمكنكم الاطلاع على المدونة السابقة في الرابط التالي
تقرير: "إيران لدول الخليج - سنرد إذا فتحتم الأجواء لهجوم إسرائيلي"
أبلغت إيران دول الخليج أنه سيكون "من غير المقبول" بالنسبة لها أن تفتح مجالها الجوي أمام إسرائيل، لصالح هجوم محتمل على إيران، وأن خطوة كهذه ستثير رد فعل من جانبها. هذا ما قاله مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز، وسط توقع برد إسرائيلي على الهجوم الإيراني. وبحسب قوله، فقد أوضحت إيران أن أي خطوة تقوم بها إحدى دول الخليج ضد إيران، سواء بفتح الأجواء أو بالسماح باستخدام القواعد العسكرية، ستعتبر من وجهة نظر طهران عملا تقوم به جميع دول الخليج.
وزارة الدفاع السورية: "7 قتلى في الهجوم الإسرائيلي بدمشق"
أفادت وزارة الدفاع السورية أن سبعة أشخاص قتلوا في الغارة الجوية التي نفذتها إسرائيل باستخدام ثلاثة صواريخ أطلقت على مبنى سكني وتجاري في حي المزة بدمشق. كما أفادت التقارير أن من بين القتلى أطفال ونساء، وأن 11 شخصا أصيبوا.
الجيش الإسرائيلي يصدر نذاراً لإخلاء عدد من المباني في منطقة الضاحية في بيروت
أصدر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي باللغة العربية المقدم أفيحاي أدرعي، مذكرة إخلاء لسكان عدد من المباني في منطقة الضاحية في بيروت.
هدف الاغتيال في سوريا هو عضو بارز في وحدة تهريب الأسلحة غير الشرعية التابعة لحزب الله
كان هدف الاغتيال في الهجوم المنسوب لإسرائيل في دمشق هو الحاج سامر، وهو عضو بارز في الوحدة 4400 في حزب الله. والوحدة 4400 مسؤولة عن نقل الأسلحة من إيران وعملائها إلى حزب الله في لبنان.
الجيش الإسرائيلي يعثر على نفق لحزب الله يصل إلى داخل إسرائيل
غارة منسوبة لإسرائيل في دمشق .. وأنباء عن استهداف لقيادات إيرانية كبار في الحرس الثوري
الجيش الإسرائيلي: منذ بداية العملية في لبنان أطلق أكثر من 3000 صاروخ تجاه إسرائيل
منذ بداية عملية "سهام الشمال" التي قام بها الجيش الإسرائيلي، والتي تزايدت في إطارها الهجمات في لبنان، تم إطلاق أكثر من 3000 صاروخ على إسرائيل من لبنان على المناطق المأهولة بالسكان. وفقا لما صرح به المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.