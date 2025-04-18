التغطية متواصلة | مصدر إسرائيلي لـi24NEWS: "المفاوضات مستمرة رغم رفض حماس للمقترح الأخير"

قال مسؤول أمني إسرائيلي إن "المستوى السياسي وجه الجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته في قطاع غزة وذلك ردا على رفض حماس المقترح الذي قدمته إسرائيل لاستئناف اتفاق التبادل"، وأضاف"الضغط العسكري على حماس سيزداد برا وبحرا وجوا" مشيرا إلى أن "الخطط جاهزة مسبقا تحسبا لرد حماس السلبي".

وبعد وصف حماس المقترح بالتعجيزي، دعا وزيرا المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي وإيتمار بن غفير إلى "توسيع الحرب في غزة وفتح أبواب الجحيم بحسب تعبيرهما".

وفي اليسياق أعلنت حركة حماس الخميس، رفضها اقتراحا إسرائيليا لوقف مؤقت للقتال في قطاع غزة، مؤكدة حاجتها إلى "اتفاقية شاملة" تنهي الحرب الجارية.

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