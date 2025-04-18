التغطية متواصلة | مصدر إسرائيلي لـi24NEWS: "المفاوضات مستمرة رغم رفض حماس للمقترح الأخير"
بعد وصف حماس المقترح بالتعجيزي، دعا وزيرا المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي وإيتمار بن غفير إلى "توسيع الحرب في غزة وفتح أبواب الجحيم بحسب تعبيرهما".
قال مسؤول أمني إسرائيلي إن "المستوى السياسي وجه الجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته في قطاع غزة وذلك ردا على رفض حماس المقترح الذي قدمته إسرائيل لاستئناف اتفاق التبادل"، وأضاف"الضغط العسكري على حماس سيزداد برا وبحرا وجوا" مشيرا إلى أن "الخطط جاهزة مسبقا تحسبا لرد حماس السلبي".
وبعد وصف حماس المقترح بالتعجيزي، دعا وزيرا المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي وإيتمار بن غفير إلى "توسيع الحرب في غزة وفتح أبواب الجحيم بحسب تعبيرهما".
وفي اليسياق أعلنت حركة حماس الخميس، رفضها اقتراحا إسرائيليا لوقف مؤقت للقتال في قطاع غزة، مؤكدة حاجتها إلى "اتفاقية شاملة" تنهي الحرب الجارية.
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وسائل إعلام حوثية: ارتفاع حصيلة الغارات الأميركية على ميناء رأس عيسى إلى 80 قتيلا و150 جريحا
وسائل إعلام حوثية: 80 قتيلا و150 جريحا حصيلة الضربات الأميركية على ميناء رأس عيسى
هيئة البث الرسمية الإسرائيلية: القضاء على عنصر من حزب الله باستهداف سيارته بين بلدتي رميش وعيتا الشعب جنوبي لبنان
وسائل إعلام لبنانية: غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على بين بلدتي رميش وعيتا الشعب جنوبي لبنان
تقرير: الشخص المستهدف بين رميش وعيتا الشعب من حزب الله وأصيب سابقا بهجوم البيجرز
وول ستريت جورنال: مطالب واشنطن لحكومة دمشق تشمل قمع المتطرفين وطرد المسلحين الفلسطينيين مقابل تخفيف محدود للعقوبات
قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على شرق مدينة غزة
تقرير: غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق عيتا الشعب جنوبي لبنان
مستشار الأمن القومي الأميركي: ترمب يقضي على مصادر تمويل الحوثيين لتهديد الملاحة
https://x.com/i/web/status/1913244765606289459
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جماعة الحوثي: جاهزون للانتقال إلى أبعد مستوى من التصعيد مع واشنطن
قال المكتب السياسي لجماعة الحوثي، تعليقا على الهجمات الأمريكية على ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة غربي اليمن، إن "الهجمات تستمر في إلحاق الضرر بالمدنيين والمنشآت المدنية في اليمن، وهو ما يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الإنسانية الدولية" وتابع"الهجوم كان يهدف إلى خنق الشعب اليمني ومنع وصول الغذاء والمعدات الطبية والإمدادات إليه". وأضاف الحوثيون أن "الهجمات لن تثنينا عن مواصلة دعم غزة، والهجمات الأمريكية لن تمر دون رد، ونحن مستعدون للوصول إلى أقصى درجات التصعيد لضرب العدو الأمريكي".
إيران تطالب بضمانات بأن ترامب لن ينسحب من الاتفاق النووي الجديد
قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن طهران تسعى للحصول على تأكيدات بأن الرئيس ترامب لن ينسحب من أي اتفاق نووي جديد محتمل.
وأوضح المسؤول أيضا "الخطوط الحمراء" التي وضعتها إيران في المفاوضات، حيث ترفض البلاد تفكيك أجهزة الطرد المركزي، أو خفض تخصيب اليورانيوم إلى الصفر، أو التفاوض بشأن برنامجها الصاروخي.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي من المقرر أن تستأنف فيه المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة هذا الأسبوع في روما، بوساطة سلطنة عمان.
سيلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بيانا سياسيا خاصا في نهاية السبت
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو سيلقي "بيانا خاصا" مساء السبت مع انتهاء السبت.
ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن محتوى هذا الإعلان، الذي يأتي في سياق التوترات المستمرة على عدة جبهات، أبرزها مفاوضات إطلاق سراح الرهائن والوضع في غزة.
جماعة الحوثي تعلن استهداف إسرائيل وحاملات طائرات أمريكية بعد ضربات في اليمن
قالت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الجمعة إنها أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل وحاملتي طائرات أمريكيتين، وتعهدت بتكثيف هجماتها في أعقاب الضربات الأمريكية القاتلة التي استهدفت ميناء نفطي في غرب البلاد.
وقال المتحدث العسكري باسمهم يحيى سريع في تظاهرة حاشدة بالعاصمة صنعاء إن "التحشيد العسكري الأمريكي واستمرار العدوان على بلادنا لن يؤدي إلا إلى تصعيد العمليات".
ويأتي التصعيد في الوقت الذي كثفت فيه الولايات المتحدة العمليات العسكرية ضد مواقع الحوثيين في اليمن ردا على هجمات الجماعة على الشحن التجاري في البحر الأحمر.
حزب الله يرفض البحث بسلاحه "قبل انسحاب إسرائيل" من الجنوب
قال مسؤول في حزب الله، اليوم الجمعة، إن "الحزب أبلغت السلطات اللبنانية برفضها البحث في تسليم سلاحها ما لم تنسحب إسرائيل بالكامل من جنوب البلاد وتوقف ما سمّاه ’اعتداءاتها’ المستمرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار".وأكد مسؤولون لبنانيون يتقدمهم رئيس الجمهورية جوزيف عون العمل على "حصر السلاح بيد الدولة" وبسط سلطتها على كامل أراضيها، خصوصاً في مناطق جنوب البلاد المحاذية للحدود مع إسرائيل.
وقال مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا: "لا شيء اسمه نزع للسلاح، ثمة ما تكلم عنه الرئيس.. الاستراتيجية الدفاعية".وأضاف في تصريحات لإذاعة تابعة لحزب الله: "أليس من المنطق أن الإسرائيلي ينسحب أولاً، ثانياً يطلق سراح الأسرى، ثالثاً يوقف الاعتداءات.. وبعدها تعالوا لنعد استراتيجية دفاعية؟"، مشيراً إلى أن هذا الموقف "أبلِغ" به عون من قبل الحزب وحليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري.وأكد أن الهدف هو الاتفاق على "استراتيجية دفاعية لحماية لبنان، لا أن نعمل استراتيجية لكي ندع الحزب يسلم سلاحه".
وكالة الأنباء الفلسطينية: 7 قتلى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الزيتون شرق غزة
وكالة الأنباء الفلسطينية: محمود عباس يصل إلى سوريا في زيارة رسمية
ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، أن "رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يصل إلى سوريا في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع"، وذكرت تقارير إعلامية سورية أن وزير الخارجية السوري أسد الشيباني استقبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) في مطار دمشق الدولي.
وتشكل هذه الزيارة خطوة هامة في العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والسلطة الفلسطينية، في ظل سياق إقليمي متوتر بشكل خاص.
غارة إسرائيلية تقتل مسؤول اتصالات في حزب الله قرب صيدا
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، "في وقت سابق من اليوم الجمعة، هاجمت طائرة وقتلت المسلح محمد جعفر منوح أسعد عبدالله، وهو مسلح في حزب الله، باستخدام أسلحة دقيقة في منطقة صيدا".
وقد انخرط المسلح في أنشطة عدائية ضد إسرائيل وكان مسؤولاً، من بين أمور أخرى، عن نشر أنظمة الاتصالات التابعة لحزب الله في جميع أنحاء لبنان، وخاصة في منطقة الليطاني الجنوبية".
وتابع البيان"الأنشطة الإرهابية الأخيرة تشكل انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتشكل تهديدا لدولة إسرائيل ومواطنيها".
المتحدث باسم فتح: انفتاح لدى إدارة الشرع نحو النهج الذي ينتهجه الرئيس عباس
في مواجهة الكشف عن "فيتو" ترامب، كاتس يؤكد التزام إسرائيل ضد الطاقة النووية الإيرانية
أكد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، التزامه "بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي"، وذلك في أعقاب كشف صحيفة "نيويورك تايمز" أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب منع المقترحات الإسرائيلية لشن ضربات مشتركة ضد المنشآت النووية الإيرانية". وقال كاتز "عندما تم تعييني وزيرا للدفاع، التزمت بالسعي إلى تحقيق هدفين أساسيين: منع إيران من الحصول على الأسلحة النووية والفوز بالحرب"وتابع "إن الجيش الإسرائيلي يعمل حالياً على تحقيق نصر حاسم على كافة الجبهات".
وأضاف "نتنياهو وأنا ملتزمان، إلى جانب جميع الأطراف المعنية، بالحفاظ على خط واضح يمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. ولن نسمح بتهديدات الإبادة ضد دولة إسرائيل"وأضاف "هذه مسؤوليتنا ومهمتنا التاريخية، وسنفعل كل ما هو ضروري لتحقيقها".