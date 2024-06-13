الإدارة المدنية تجمد حوالي 80 ألف تصريح عمل للعمال الفلسطينيين

بدأت الإدارة المدنية اليوم (الخميس) تجميد حوالي 80 ألف تصريح عمل للعمال الفلسطينيين، على خلفية النشر الشهر الماضي عن أن الإدارة المدنية تواصل إصدار عشرات الآلاف من تصاريح العمل للعمال وأن الإدارة "تجدد" التصاريح التي يرجع تاريخها إلى ما قبل 7 أكتوبر.

وفقا للتقرير، فإن هذه التصاريح تستخدم في كثير من الأحيان كأداة لتسلل آلاف العمال بشكل غير قانوني إلى إسرائيل. ففي حين أنهم يتسللون إلى البلاد بطريقة غير قانونية إلا أنهم يستخدمون تصاريح العمل للتغطية على ذلك، الأمر الذي تسبب بالفوضى والارتباك بين أصحاب العمل وأيضا بين جهات التنفيذ وشجع على دخول آلاف الأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية إلى داخل إسرائيل.

وكان موقع هيئة البث الرسمية قد كشف عن قضية مواصلة الإدارة المدنية إصدار تصاريح العمل على نحو مخالف للقرار الحكومي بوقفها. وقرر رئيس الإدارة المدنية المقدم هشام إبراهيم دراسة تجميد التجديد التلقائي لتصاريح العمل للفلسطينيين في الضفة الغربية على إثر النشر، وذلك لحين اتخاذ القرار السياسي برفع الحصار عن المدن والقرى الفلسطينية.

وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريش اليوم (الأربعاء) قد عقب في حينه على ما نشرته هيئة البث الرسمية حول حقيقة إصدار الدولة تصاريح عمل للمقيمين غير الشرعيين من سكان الضفة الغربية بخلاف قرار الحكومة حظر ذلك منذ السابع من أكتوبر إن "هذه حقيقة خطيرة. ويجب التأكد من أن ذلك النهج سيتوقف".