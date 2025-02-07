التغطية متواصلة| حماس تنشر أسماء الرهائن الإسرائيليين الثلاث الذين ستفرج عنهم غدا السبت
وزيرة خراجية الولايات المتحدة روبيو يزور الشرق الأوسط لأول مرة الأسبوع الوشيك، وتحركات قطرية لثاني مراحل اتفاق غزة
أكدت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، في مؤتمر صحافي في بيروت، اليوم الجمعة، على تصميم إدارة ترامب على إتمام الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الوشيك، وقالت "نحن عازمون على الوفاء بهذا الموعد الصعب"، مشيرة إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا الجدول الزمني للاستقرار الإقليمي. وأوضحت مورغان أورتاغوس الموقف الأميركي بوضوح، مؤكدة على "الخط الأحمر" الدبلوماسي: الولايات المتحدة تعارض بشدة أي اندماج لحزب الله في الحكومة اللبنانية الجديدة.
لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا
تم اختطاف إيلي وأوهاد من منزليهما في كيبوتس بئيري في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من عام
حركة حماس: من المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 183 أسيرا فلسطينيا غدا السبت
الاتحاد الأوروبي يبحث تعليق العقوبات على صناعة الطاقة في سوريا
مصدر سياسي إسرائيلي: القائمة التي سلمتها حماس بشأن الرهائن المقرر إطلاق سراحهم غدا السبت تستوفي الشروط
الجناح العسكري لحركة حماس يعلن أسماء ثلاثة رهائن إسرائيليين سيتم الإفراج عنهم بموجب العملية الخامسة من صفقة التبادل
أعلن الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة أن "الرهائن الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم غداً السبت هم:
الياهو داتسون يوسف شرابي، اور ابراهم ليشها ليفي، واوهاد بن عامي
⭕️ حماس تؤجل نشر قائمة المفرج عنهم؛ نتنياهو: "ننظر إلى أي خرق للاتفاق بجدية"
قالت مصادر في جامعة الدول العربية لصحيفة "العرب الجديد" إن "دولاً عربية تدرس إصدار بيان يعترف بالحق المشروع للشعب الفلسطيني في المقاومة المسلحة"، وذلك رداً على "التصعيد في الخطاب الأميركي الإسرائيلي بشأن حجازي".
الرئيس المصري والأمين العام للأمم المتحدة يؤكدان ضرورة أن يكون حل الدولتين هو محور تحرك المجتمع الدولي في المرحلة الراهنة
الرئيس المصري والأمين العام للأمم المتحدة يشددان على أهمية الإسراع في بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة
السيسي وغوتيريش يؤكدان ضرورة البدء في إعمار غزة
نتنياهو: لا يجب أن تبقى حماس في غزة
جونسون: سنواصل دعمنا لإسرائيل ولن تكون وحيدة
مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون
القناة الإسرائيلية( 12) نقلا عن مسؤول إسرائيلي: "نتوقع أن ترسل حماس قائمة أسماء الرهائن خلال ساعات"
الرئاسة السورية: شولتس أكد للشرع دعمه لوحدة أراضي سوريا
قالت الرئاسة السورية في بيان، مساء اليوم الجمعة،إن "المستشار الألماني شولتز أكد للشرع ضرورة رفع العقوبات عن سوريا بشكل فوري ودعم المسارين الإنساني والاقتصادي في البلاد"
https://x.com/i/web/status/1887879675726168251
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
إسرائيل تقول إنها "تنتظر" قائمة بأسماء الرهائن الذين ستفرج عنهم حماس غدا السبت