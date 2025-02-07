أكدت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، في مؤتمر صحافي في بيروت، اليوم الجمعة، على تصميم إدارة ترامب على إتمام الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الوشيك، وقالت "نحن عازمون على الوفاء بهذا الموعد الصعب"، مشيرة إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا الجدول الزمني للاستقرار الإقليمي. وأوضحت مورغان أورتاغوس الموقف الأميركي بوضوح، مؤكدة على "الخط الأحمر" الدبلوماسي: الولايات المتحدة تعارض بشدة أي اندماج لحزب الله في الحكومة اللبنانية الجديدة.

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