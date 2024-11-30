التغطية متواصلة⭕ الجيش الإسرائيلي يرد على انتهاكات وقف إطلاق النار في لبنان

توغلت الدبابات الإسرائيلية، اليوم السبت، إلى مناطق في بلدة عيترون جنوب لبنان، خلال فترة وقف إطلاق النار، ردا علىيرد على انتهاكات وقف إطلاق النار، حيث وصلت إلى مناطق كانت قد عجزت عن الوصول إليها خلال فترة الحرب.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "تمّ تنفيذ الضربة بعد كشف عمليات تهريب أسلحة لحزب الله من سوريا إلى لبنان.. الأمر الذي يشكّل تهديدا لدولة إسرائيل في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، تنفيذ ضربة على "مواقع لبنى تحتية عسكرية" قريبة من الحدود بين سوريا ولبنان "يستخدمها حزب الله لتهريب أسلحة"، وذلك في اليوم الرابع من سريان وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

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