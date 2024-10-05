الضربات الإسرائيلية في لبنان أشد من حرب الولايات المتحدة ضد داعش

تعتبر الضربات التي نفذتها إسرائيل في لبنان أعنف من ذروة حرب الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، بحسب بيانات مجموعة مراقبة الصراع التي نشرتها اليوم (السبت) على شبكة سي إن إن.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، شنت إسرائيل غارات جوية غير مسبوقة على لبنان في أقل من ثلاثة أسابيع، قُتل خلالها أكثر من 1400 شخص، وأصيب نحو 7500 آخرين، ونزح أكثر من مليون شخص من منازلهم.

ولوضع ذلك في سياقه، أعلن الجيش الإسرائيلي، على مدار يومين، في 24 و25 سبتمبر/أيلول، أنه استخدم 2000 وسائل قتالية ونفذ 3000 هجوم.

وبالمقارنة، بالنسبة لمعظم الحرب الأمريكية التي دامت 20 عامًا في أفغانستان، نفذت الولايات المتحدة أقل من 3000 ضربة سنويًا، باستثناء السنة الأولى من الغزو، عندما تم تنفيذ حوالي 6500 ضربة، وفقًا لبيانات مجموعة مراقبة الصراعات Airwars التي تم تحليلها بواسطة CNN.

وأضافت Airwars أن القصف الإسرائيلي، الذي يقول إنه يستهدف معاقل حزب الله في البلاد، يمثل "الحملة العسكرية الجوية الأكثر كثافة" في العالم بعد غزة في العقدين الماضيين.