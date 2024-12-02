إسرائيل تعلن عن مقتل ضابط مدرعات في هجوم 7 أكتوبر وأن جثمانه محتجز في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الاثنين) أن النقيب عومر مكسيم نوترا، وهو جندي وحيد جاء من نيويورك، قائد دبابة في الكتيبة 77، "تشكيل هجوم مجولان" (7)، والذي كان تم تعريفه كمختطف – تم تعريفه الآن على أنه من قتلى الجيش الإسرائيلي وتم اختطافه من قبل حماس. كانت نوترا يبلغ من العمر 21 عامًا عند مقتله.

ولفترة طويلة، اعتقدت الأجهزة الأمنية أن ناوترا اختطف بعد مقتله، لكن لم يكن هناك تأكيد بشأن هذه الحقيقة. قام الجيش الإسرائيلي بجمع المعلومات التي جاءت من قطاع غزة خلال العام الماضي، ومؤخرا عندما اجتمعت لجنة خبراء برئاسة الحاخام العسكري، تقرر أنه سقط بالفعل في 7 أكتوبر، وأن جثته اختطفت.

وأفاد مقر عائلات المختطفين أن نوترا قُتل واختطف في 7 أكتوبر - مع زملائه في الدبابة نمرود كوهين، والراحل شاكيد دهان، والراحل عوز دانيال. وترك عومر وراءه والديه رونان وأورنا وشقيقه دانيال - الذين أُبلغوا هذا الصباح بوفاته.

ولد نوترا ونشأ في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مواطن أمريكي، وعاش في كيبوتس أفيكيم، واختار الهجرة إلى إسرائيل كجندي وحيد والتحق في سلاح المدرعات، بعد عام من التدريب التحضيري كجزء من "نواة تسبار".

وكما ذكرنا، خدم ناتورا خلال أداءه خدمته في 7 تشرين الأول/أكتوبر قام بمهامه في سلاح المدرعات كقائد دبابة في الموقع العسكري "البيت الأبيض"، وتواجد معه نمرود كوهين، والجندي الراحل شاكيد دهان سائق الدبابة، والجندي الراحل ايضا عوز دانيال. استدعيت المجموعة في الساعات الأولى عند السياج الحدودي وسقط ناتورا في الأسر خلال الساعات الأولى من الهجوم المباغت.