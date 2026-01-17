التغطية متواصلة| منظمة غير حكومية ترفع حصيلة ضحايا حملة القمع في إيران إلى 3090 قتيلاً؛ ولا يزال الوصول إلى الإنترنت محدوداً
قال خامنئي "ترامب يقف وراء الفتنة الأخيرة في البلاد". وأضاف أن "هؤلاء المرتبطون بإسرائيل وأميركا تسببوا في أضرار جسيمة وقتلوا الآلاف خلال الاحتجاجات".
حمل المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤولية التسبب في سقوط ضحايا وأضرار وتشويه سمعة الإيرانيين خلال الاحتجاجات، وقال"نعتبر الرئيس الأميركي مجرمًا، بسبب ما تسبب به من خسائر بشرية وأضرار مادية في البلاد"، فما انتقد ما وصفها بـ "الاتهامات والافتراءات التي وجهها ترامب بحق الشعب الإيراني".واعتبر أن "التحريض الأخير ضد إيران كان مختلفا لضلوع الرئيس الأميركي فيه شخصيا"، وفق قوله.
ترامب: حكام إيران يعتمدون على القمع والعنف
فرض حظر تجول في منطقة معدان وقراها لحين انتهاء العمليات العسكرية
مكتب نتنياهو: "رئيس الوزراء أوعز لوزير الخارجية بالتواصل مع نظيره الأميركي بشأن اللجنة التنفيذية لغزة التابعة لمجلس السلام"
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء وجه بالتواصل مع روبيو بشأن اللجنة التنفيذية لغزة
أول مواجهة علنية مع إدارة ترامب بعد حصول تركيا على تمثيل في اللجنة
مكتب نتنياهو: "لم يتم التنسيق مع إسرائيل بشأن تشكيل اللجنة التنفيذية لغزة، وهو أمر يتعارض مع سياستها".
الرئاسة التركية: ترمب دعا أردوغان للانضمام إلى مجلس سلام غزة
قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أرسل رسالة يدعو فيها أردوغان للانضمام كعضو مؤسس في مجلس سلام غزة.
وكان البيت الأبيض قد كشف، أمس الجمعة، عن بعض أعضاء المجلس الذي سيرأسه ترمب. وأُعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عضواً في "المجلس التنفيذي لغزة"، إلى جانب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وستيف ويتكوف المبعوث الخاص لترمب، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وجاريد كوشنر.
ميلادينوف: لجنة التكنوقراط الفلسطينية ستتولى إعادة إعمار غزة وفق خطة دولية
قال الممثل السامي لقطاع غزة في مجلس السلام، نيكولاي ميلاديونف، إن لجنة التكنوقراط الفلسطينية ستتولى إعادة إعمار قطاع غزة مستقبلاً، مشيراً إلى أن مجلس الأمن الدولي حدد مدة عمل اللجنة بسنتين، معتبراً أن هذه المدة قد تتغير بحسب الظروف على الأرض.وأضاف ميلاديونف في مقابلة مع "القاهرة الإخبارية"، أن هناك ضرورة لضمان تمكين اللجنة من أداء مهامها، والتأكد من أنها مطلعة بشكل كافٍ على الواقع في غزة، لضمان إدارة فعّالة وشاملة.
أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت، أن إسرائيل مستمرة في منعها من إدخال مواد الإغاثة والإيواء العالقة خارج قطاع غزة منذ أشهر، وطالبت بفتح جميع المعابر للسماح بدخولها.وشددت "الأونروا" على أن نحو مليون شخص في قطاع غزة بحاجة إلى مواد الإيواء الطارئة، وطالبت إسرائيل برفع القيود المفروضة على دخول المواد والسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.
وأوضحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن لديها مواد إيواء تكفي مئات الآلاف من الناس، لكنها خارج غزة منذ أشهر، بسبب رفض إسرائيل المستمر إدخالها.
خامنئي يحمل ترمب مسؤولية سقوط ضحايا خلال الاحتجاجات
حمل المرشد الإيراني علي خامنئي السبت، الرئيس الأميركي دونالد ترمب "مسؤولية التسبب في سقوط ضحايا وأضرار وتشويه سمعة الإيرانيين"، خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على مدار الأسبوعين الماضيين. ونقلت وسائل إعلام عن خامنئي قوله "التحريض الأخير ضد إيران كان مختلفاً لضلوع الرئيس الأميركي فيه شخصياً"، على حد قوله.
الإليزيه: ماكرون يناقش مع رئيس إقليم كردستان ما يجري في دير حافر ومسكنة في سوريا
طائرات التحالف الدولي حلقت، اليوم السبت، بقيادة الولايات المتحدة فوق بلدات تشهد اشتباكات شمال سوريا.
بارزاني لبرّاك: ضرورة ضمان حقوق الشعب الكردي في سوريا ضمن أي ترتيبات مستقبلية
رئيس إقليم كوردستان: ندعم أي جهد يرمي لبناء دولة في سوريا تحتضن جميع المكونات دون تمييز أو تهميش