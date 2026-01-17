التغطية متواصلة| منظمة غير حكومية ترفع حصيلة ضحايا حملة القمع في إيران إلى 3090 قتيلاً؛ ولا يزال الوصول إلى الإنترنت محدوداً

حمل المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤولية التسبب في سقوط ضحايا وأضرار وتشويه سمعة الإيرانيين خلال الاحتجاجات، وقال"نعتبر الرئيس الأميركي مجرمًا، بسبب ما تسبب به من خسائر بشرية وأضرار مادية في البلاد"، فما انتقد ما وصفها بـ "الاتهامات والافتراءات التي وجهها ترامب بحق الشعب الإيراني".واعتبر أن "التحريض ‌الأخير ضد إيران كان مختلفا لضلوع الرئيس ‍الأميركي فيه شخصيا"، وفق قوله.

إلى ذلك، قال إن "ترامب يقف وراء الفتنة الأخيرة في البلاد". وأضاف أن "هؤلاء المرتبطون بإسرائيل وأميركا تسببوا في أضرار جسيمة وقتلوا الآلاف خلال الاحتجاجات".

