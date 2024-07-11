هكذا دارت المعركة في كيبوتس بئيري ساعة بعد ساعة في السابع من أكتوبر

بعد نشر التحقيق بالهجوم على كيبوتس بئيري في السابع من أكتوبر/تشرين الأول مساء اليوم (الخميس)، هذا هو الجدول الزمني ساعة بساعة، كما شاركه وفحصه فريق التحقيق.

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توضيح يظهر مجريات المعركة في كيبوتس بيري 🎥 المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

المرحلة الأولى: في الساعة 6:30 صباحاً، بدأ مسلحو حماس بالتحرك من قطاع غزة باتجاه بئيري. وبعد خمسة عشر دقيقة، في الساعة 6:45، وصلوا إلى الكيبوتس.

المرحلة الثانية: بين الساعة 6:45 والساعة 9:00: بدأ الهجوم البري على بئيري. في هذه المرحلة، دخل مسلحو حماس الأوائل إلى منطقة الكيبوتس من اتجاهين. كل القتال في هذه المرحلة نفذه أعضاء الفرقة الاحتياطية وسكان الكيبوتس الذين انضموا إليها.

المرحلة الثالثة: بين الساعة 9:00 صباحًا والساعة 1:30 ظهرًا، لمدة 4 ساعات ونصف تقريبًا، تم احتلال الكيبوتس من قبل مسلحي حماس. طوال هذا الوقت، كان القتال يدور من قبل أعضاء الفرقة الاحتياطية وسكان بئيري الذين أقاموا خط دفاع لوقف الهجوم. وصلت القوة الأولى من الجيش الإسرائيلي إلى الكيبوتس، وأصيبت، وأجلت الجرحى، وخرجت من الكيبوتس وتمركزت عند مدخله، حيث قاتلت المسلحين الذين وصلوا إلى بوابة الدخول. وبنهاية هذه المرحلة كان المسلحون قد نفذوا جميع عمليات الاختطاف من بئيري. ونظراً لتعدد مراكز الهجوم والصعوبة العملياتية في التحرك بالمحاور ونقل القوات، فقد تقرر تعيين قائد كبير لغرض قيادة القوات التي وصلت إلى المنطقة وإدارة القتال.

المرحلة الرابعة: بين الساعة 13:30 والساعة 22:00 تمت مرحلة احتواء مسلحي حماس. عند هذه النقطة، بدأت قوات أكبر في الوصول إلى بئيري. في الساعة 16:15 وصلت فرقة "البرق" (99) إلى بئيري وبدأت في تنظيم القيادة والسيطرة. حوالي الساعة 6:00 مساءً، قاتل حوالي 700 جندي من الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن في منطقة الكيبوتس. ابتداءً من بعد الظهر، بدأت جهود إخلاء السكان.

المرحلة 5: بين الساعة 10:00 مساء يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر والساعة 5:00 صباح اليوم التالي، أول ضوء في يوم الثامن من تشرين الأول/أكتوبر، بدأت عملية استعادة السيطرة العملياتية على مناطق الكيبوتس. في هذه المرحلة، تم إخلاء معظم السكان وأنهت القوات مسح معظم منطقة الكيبوتس. وفي نهاية هذه المرحلة، تمكنت قوات الأمن من تحقيق السيطرة العملياتية على بئيري.

المرحلة السادسة: من الساعة 5:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 بعد ظهر يوم الأحد الثامن من تشرين الأول، قامت القوات بعملية مسح واستكمال تطهير الكيبوتس. في هذه المرحلة، تم إجراء مسح متكرر للكيبوتس واستمر القتال في عدد من المواقع المحددة.