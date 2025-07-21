محلل عسكري إسرائيلي : عملية ’عربات جدعون’ تنتهي الأسبوع المقبل
المحلل العسكري أوضح أن رئيس الأركان عرض خطة لتطويق مدينة غزة من الجو: "لدى زلمير خطة أخرى تتحدث بشكل أساسي عن إنهاك وتطويق المناطق وبالتوازي مع نشاط جوي"
i24NEWS
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أوضح المعلق العسكري في قناتنا العبرية يوسي يهوشاع مساء اليوم (الاثنين) أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي قدم خطة لتطويق مدينة غزة جوًا. وقال يهوشوع : "من المفترض أن تنتهي عملية عربات جدعون الأسبوع المقبل، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق أو يرغب أحد في المماطلة. السؤال هو: ماذا تفعل إسرائيل من هنا؟ هناك من يعتقد أن إسرائيل بحاجة إلى دخول مدينة غزة ومخيمات القطاع".
وأضاف يوسي: "يبدو لي أن لرئيس الأركان خطة أخرى تتحدث بشكل أساسي عن إنهاك حماس وتطويق المناطق، بالتوازي مع النشاط الجوي. أعتقد أن هذا ما سيحدث إذا لم تتم صفقة".
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