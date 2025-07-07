"مساكن مؤقتة خارج غزة أيضًا": الولايات المتحدة تدرس خطة جديدة

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أفادت وكالة رويترز اليوم (الاثنين) أن صندوق غزة الإنساني اقترح على الإدارة الأمريكية إنشاء مخيمات تُسمى "مناطق عبور إنسانية" داخل قطاع غزة وخارجه، بهدف إيواء السكان الفلسطينيين. وتحدد الخطة في جوهرها رؤيةً "لاستبدال سيطرة حماس على سكان غزة".

الخطة، التي تُقدر تكلفتها بنحو ملياري دولار، أُعدّت من قِبَل منظمة إغاثة مدعومة من الولايات المتحدة وقُدّمت إلى إدارة ترامب. وقال مصدر مطلع على الأمر: "نوقشت مؤخرًا في البيت الأبيض".

وتنص الخطة، التي وُصفت لرويترز، على أن تكون المخيمات "واسعة النطاق" وستكون بمثابة مرافق سكنية مؤقتة لسكان غزة، بهدف "إخضاعهم لعملية نزع التطرف بحسب التقرير وإعادة الإدماج والتحضير للانتقال - إذا رغبوا في ذلك". ويُقدّم عرض تقديمي مُسرّب تفاصيل مُفصّلة عن المناطق الانتقالية، بما في ذلك التكاليف وخطوات التنفيذ.

كما ذكر أن المرافق ستُستخدم لبناء "الثقة مع السكان المحليين" وتعزيز "رؤية الرئيس ترامب لغزة". إلا أن صندوق غزة الإنساني نفى تقديمه للمقترح، وادّعى أن الشرائح المنشورة ليست وثيقةً للصندوق. وبحسب الصندوق، فقد درست المنظمة "خياراتٍ نظريةً مختلفةً لإيصال المساعدات إلى غزة بأمان"، لكنها لا تخطط أو تُنشئ مناطق عبور إنسانية.