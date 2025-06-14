الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل تسعة علماء نوويين ايرانيين خلال الهجوم في ايران || كافة التحديثات
الشرطة تنقذ طفلة رضيعة من منطقة الحادث - أطفال من بين المصابين • تم الإعلان عن وفاة امرأة أصيبت بجروح خطيرة في القصف الأول مساء الجمعة
اليوم الثاني من العملية العسكرية: قُتل ثلاثة أشخاص الليلة (الجمعة والسبت) إثر سقوط صواريخ أُطلقت من إيران على إسرائيل. وأصيب العشرات في غارات على منازل خاصة في مدينة بوسط إسرائيل، وفي مناطق مختلفة من البلاد. ووردت أنباء من العراق عن سماع صافرات إنذار في السفارة الأمريكية.
إصابة سبعة جنود إسرائيليين بصورة طفيفة الليلة الماضية جراء سقوط صاروخ إيراني وسط إسرائيل
أصيب سبعة جنود إسرائيليين بجروح طفيفة الليلة الماضية إثر سقوط صاروخ أُطلق من إيران في وسط إسرائيل. وأفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه تم إجلاء الجنود لتلقي العلاج في المستشفى، ثم عادوا إلى منازلهم. وقد عانى الجنود السبعة بشكل رئيسي من الصدمة والهلع.
وسائل إعلام إيرانية: انفجار في قاعدة عسكرية بإقليم كرمنشاه الغربي وتصاعد دخان كثيف
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "في غارات جوية في بداية العملية في إيران، قُتل تسعة علماء وخبراء كبار كانوا يروجون لخطة النظام الإيراني للحصول على أسلحة نووية. جميع هؤلاء العلماء والخبراء كانوا مراكز معرفية رئيسية في المشروع النووي، ولديهم عقود من الخبرة المتراكمة في مجالات تطوير الأسلحة النووية".
يسرائيل الوني، أحد سكان ريشون لتسيون، أحد قتلى الهجوم الصاروخي الإيراني على المدينة.
أفادت إيران بوقوع هجوم في تبريز
أفادت تقارير بوقوع هجوم آخر في مدينة تبريز شمال غرب إيران.
إيران تهدد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا: سنهاجم قواعدكم إذا ساعدتم إسرائيل
حذرت إيران الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا من أنها ستهاجم قواعدها العسكرية في الشرق الأوسط إذا ساعدت في إحباط هجماتها ضد إسرائيل، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية
تقرير: هجوم على قاعدة عسكرية غرب إيران
أفادت قناة الميادين اللبنانية، التابعة لحزب الله، بوقوع انفجارات في خرم آباد، بمحافظة لرستان غرب إيران. ووفقًا للتقرير، يُرجّح أن يكون الهجوم على قاعدة الإمام علي.
إيران تؤكد رسميًا مقتل رئيس الاستخبارات ونائب رئيس العمليات.
أكدت هيئة الأركان العامة الإيرانية رسميًا مقتل رئيس الاستخبارات غلام رضا محرابي ونائب رئيس العمليات مهدي رباني.
الشرطة الإسرائيلية تعلن: تم تجنيد 13 سرية احتياطية لحرس الحدود
يجري وزير الأمن يسرائيل كاتس حاليًا تقييمًا للوضع الأمني مع رئيس الأركان، اللواء إيال زامير، وقيادة الجيش الإسرائيلي
إيران :مقتل الجنرال محرابي، نائب رئيس الأركان للاستخبارات العسكرية، بالهجوم الإسرائيلي
العربية: إيران تهدد بمهاجمة القواعد الأميركية في المنطقة
https://x.com/i/web/status/1933781885525573739
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سلاح الجو الإسرائيلي يواصل قصف عشرات منصات إطلاق الصواريخ أرض - أرض في إيران
اليوم الثاني للعملية العسكرية في ايران- ملخص أعداد الضحايا الإسرائيليين: ثلاثة قتلى. تم إجلاء حوالي 100 مصاب بدرجات متفاوتة إلى مستشفيات أساف هاروفيه، وإيخيلوف، وولفسون، وكابلان، وبيلينسون - من بينهم عدد من الأطفال في حالة طفيفة. أصيب عدد من الضحايا بالقلق. أُخلي معظمهم إلى منازلهم (سيفان ألكلك).
المتحدث العسكري الإيراني: "القصف القادم سيشمل ألفي صاروخ وسيكون أكبر بعشرين مرة من القصف السابق، هاجمنا قاعدتي سلاح الجو في تل نوف ونيفاتيم وعدد من المراكز في تل أبيب"
الجنرال وحيدي من الحرس الثوري: عملية "الوعد الصادق 3" ستستمر ما دام ذلك ضروريا"
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض طائرتين مسيرتين أخريين في شمال إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يواصل مهاجمة أهداف في إيران: توثيق لهجوم على موقع في أسد آباد وهمدان في وسط غرب إيران
https://x.com/i/web/status/1933757912398062014
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وزير الأمن، إسرائيل كاتس، في ختام تقييم الوضع مع قائد الجبهة الداخلية: "الاستنتاج الرئيسي الذي تم التوصل إليه هو أن الامتثال لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية والسلطات ينقذ الأرواح. لقد تجاوز نظام آية الله الخطوط الحمراء بإطلاقه النار على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وسيدفع ثمنًا باهظًا لذلك"
حوار مع رجل الإطفاء الذي أنقذ طفلة في موقع الحادث: "رأيت العائلة في الطابق السفلي - كانت هناك صراخ، وأشخاص مستلقون على الأرض ودماء"