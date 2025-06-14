اليوم الثاني للعملية العسكرية في ايران- ملخص أعداد الضحايا الإسرائيليين: ثلاثة قتلى. تم إجلاء حوالي 100 مصاب بدرجات متفاوتة إلى مستشفيات أساف هاروفيه، وإيخيلوف، وولفسون، وكابلان، وبيلينسون - من بينهم عدد من الأطفال في حالة طفيفة. أصيب عدد من الضحايا بالقلق. أُخلي معظمهم إلى منازلهم (سيفان ألكلك).