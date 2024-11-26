هل ستشارك إسرائيل في إدارة غزة؟ برنامج "اليوم التالي" المصري

قالت مصادر لصحيفة الأخبار اللبنانية ، اليوم (الثلاثاء)، إن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يحاول طرح حلول جديدة لـ«اليوم التالي» في غزة: انسحاب إسرائيلي شبه كامل من غزة. القطاع، أو بدلاً من ذلك – إدارة فلسطينية في القطاع مع وجود إسرائيلي، بصورة تمنع الاحتكاك مع المنظمات الفلسطينية.

ويذكر التقرير أيضًا أن التصريحات قيلت خلال اجتماعاته مع كبار المسؤولين الأوروبيين. إضافة إلى ذلك، زعمت المصادر أن مصر زادت أيضًا من محادثاتها مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومع كبار المسؤولين المحتملين في إدارة دونالد ترامب - وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز النهج - الذي ستتم صياغته وتنفيذه من قبل كبار رجال المخابرات المصرية - والتي ستشمل الإشراف المصري على طرق الدخل وتوزيع المساعدات الإنسانية داخل القطاع.

وأكدت المصادر أيضًا أن هناك تنسيقًا بين مصر والإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن، في حين أنه من الممكن أن يزور وفد دبلوماسي وأمني من الإمارات إسرائيل في محاولة لإحداث انفراج في الأمر.

IDF Spokesperson

في المقابل مع هذه الجهود، دعا مؤخرا عدد من أعضاء الكنيست من الائتلاف إلى العودة والاستيطان في قطاع غزة. ومن أبرزهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، اللذين تحدثا في مؤتمر حول الاستيطان اليهودي في غزة عقد الشهر الماضي. وقال بن جفير: "إذا أردنا - يمكننا تجديد الاستيطان في غزة".

أشار سموتريش في حسابه في منصة X: "من الواضح تمامًا بالنسبة لي أنه في النهاية سيكون هناك استيطان يهودي في قطاع غزة. كنت أعلم طوال الوقت أن هذا يتطلب نضجًا عقليًا وإجماعًا عامًا، وكنت آمل وأدعو الله ألا نضطر أن ندفع ثمناً مؤلماً للغاية في الطريق إلى خيبة الأمل، كما كان علينا للأسف أن ندفعه في 7 أكتوبر".