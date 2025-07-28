ترامب: "يقول البعض إن قتل الرهائن ثمن يجب دفعه - لا أعتقد ذلك"

قد يعجبك أيضًا -

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن اليوم (الاثنين) في إطار زيارة رسمية رفيعة المستوى. وكان من أبرز مواضيع الاجتماع الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، والجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن الذين لا تزال حماس تحتجزهم.

خلال تصريح إعلامي، تناول ترامب مباشرةً مزاعم المجاعة في القطاع: "قدمنا أموالاً طائلة لغزة - 60 مليون دولار. لم تقدم أي دولة أخرى هذا المبلغ. سرق حماس الكثير منه. هناك الكثير من الأطفال الجياع. هذا ما تشاهدونه على التلفاز. سنرسل الطعام وننقذ الكثير من الناس. لا يمكن تزييف هذه الصور".

https://x.com/i/web/status/1949804079187927359 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأضاف ترامب: "نريد وقف إطلاق نار، ونتوقع أن نطعم الناس هناك. نتحدث مع إسرائيل حول طرق مختلفة لتحقيق ذلك. ربما نحتاج إلى اتباع نهج مختلف".

وفيما يتعلق بقضية الرهائن، قال ترامب: "نعلم أن حماس غير مستعدة للإفراج عن آخر 20 رهينة. إنهم يستخدمونهم كدروع بشرية. لقد مات العديد من الرهائن الآن، ويتوسل آباؤهم للإفراج عن جثثهم. يقول البعض إن قتل الرهائن ثمنٌ يجب دفعه - أنا لا أقول ذلك، ولا تقوله إسرائيل أيضًا. إنه ليس ثمنًا نرغب في دفعه".

وصرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن هذه "كارثة إنسانية"، وأعرب عن أمله في وقف إطلاق النار وإدخال مساعدات عاجلة إلى القطاع. وأضاف ترامب نفسه أنه تحدث أيضًا إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بشأن مسألة المساعدات، مشيرًا إلى أن "هناك مجموعة من الدول التي ستقدم مساعدة كبيرة الآن".

وفي استمرار لتصريحاته، كرر ترامب أنه "لو لم يكن هناك رهائن، لكانت الأمور قد تقدمت بشكل أسرع. تتحمل إسرائيل مسؤولية تقديم المساعدة، وكذلك مسؤولية رعاية الرهائن العشرين المتبقين. نحن منخرطون بشكل كبير، ورئيس الوزراء (نتنياهو) منخرط أيضًا بشكل كبير".

https://x.com/i/web/status/1949820072639242346 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأخيرًا، أشار ترامب أيضًا إلى إيران، مدعيًا أنها "ترسل رسائل سيئة، بما في ذلك التدخل في المفاوضات الأخيرة بشأن الرهائن. إذا استأنفوا البرنامج النووي، فسوف ندمره بسرعة".