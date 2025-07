ترامب: "يقول البعض إن قتل الرهائن ثمن يجب دفعه - لا أعتقد ذلك"

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن اليوم (الاثنين) في إطار زيارة رسمية رفيعة المستوى. وكان من أبرز مواضيع الاجتماع الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، والجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن الذين لا تزال حماس تحتجزهم.

خلال تصريح إعلامي، تناول ترامب مباشرةً مزاعم المجاعة في القطاع: "قدمنا أموالاً طائلة لغزة - 60 مليون دولار. لم تقدم أي دولة أخرى هذا المبلغ. سرق حماس الكثير منه. هناك الكثير من الأطفال الجياع. هذا ما تشاهدونه على التلفاز. سنرسل الطعام وننقذ الكثير من الناس. لا يمكن تزييف هذه الصور".

https://x.com/i/web/status/1949804079187927359