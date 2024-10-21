تقرير: "مصر عرضت على السنوار مغادرة غزة،وهذا كان رده على العرض"

في بداية الحرب، عرضت مصر على زعيم حماس يحيى السنوار ملاذا في أراضيها مقابل إطلاق سراح المختطفين، لكنه رفض، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" صباح اليوم (الاثنين).

وبحسب التقرير، فإن السنوار "يتمسك بالأمل في أن الحرب التي أشعلها ستجر إيران وحزب الله لبدء حرب إقليمية ضد إسرائيل".

وقال زعيم حماس الذي تم اغتياله للوسطاء العرب في رسالة متحدية لم يتم نشرها من قبل بعد وقت قصير من بدء الحرب: "أنا لست تحت الحصار، أنا على أرض فلسطين". وأدى الصراع إلى مقتل أكثر من 42 ألف شخص في غزة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك الخميس الماضي أن قائد حماس يحيى السنوار اغتيل خلال عملية للجيش الإسرائيلي والشاباك جنوب قطاع غزة. حيث رصد المقاتلون ثلاثة مشتبهين أطلقوا النار عليهم، بما يشمل قذيفة "ار بي جي"، واغتالوهم، واتضح لاحقا أن أحد هؤلاء الثلاثة هو يحيى السنوار.