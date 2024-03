قوات الجيش الإسرائيلي تعمل في منطقة جنين وطولكرم لاعتقال مطلوبين

وبحسب تقرير فلسطيني، تعمل قوات الجيش الإسرائيلي على اعتقال مطلوبين في المناطق، في قرية عرابة جنوب جنين، وقرية بلعا شمال طولكرم وطولكرم، وفي مخيم الفرح للاجئين جنوب طوباس.

https://twitter.com/i/web/status/1768493692669620400