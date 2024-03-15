إسرائيل تخطط لعمليات مستهدفة في رفح وتعزيزات مصرية على الحدود مع غزة

في تطور لافت للنظر، كشفت مصادر مصرية لصحيفة "الأخبار" اللبنانية عن إبلاغ مسؤولين إسرائيليين كبار لمصر بنية إسرائيل تنفيذ "عمليات مستهدفة" في رفح جنوب قطاع غزة بهدف تحرير الرهائن. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث أعربت الأوساط المصرية عن شكوكها حول فعالية مثل هذه العمليات وتأثيرها على الوضع الأمني الهش.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن إسرائيل أعلمت مصر بأنها ستقوم أيضًا بتنفيذ هجمات على الحدود المصرية مع قطاع غزة، مع التأكيد على أن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي لن تدخل محور فيلادلفيا. هذه الإجراءات تُعتبر بمثابة استراتيجية ضغط على حماس لحملها على تقديم تنازلات خلال المفاوضات، وفقًا للمصادر.

من جهة أخرى، أفادت تقارير بأن الجيش المصري رد بإرسال تعزيزات ومعدات مراقبة متطورة إلى الحدود مع قطاع غزة. يأتي هذا الاستنفار العسكري في إطار استعدادات مصر لمواجهة أي تداعيات محتملة ناجمة عن التطورات الجارية، خصوصًا مع بداية شهر رمضان، مما يشير إلى تصاعد الاحتكاكات في المنطقة.