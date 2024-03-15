مفاوضات حاسمة: اجتماع عاجل لمجلس الوزراء الحربي للرد على مطالب حماس لتحرير الرهائن | تغطية مستمرة
رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان: حركة حماس مستمرة في التعنت بمطالب غير معقولة
اليوم، يعقد الوزراء اجتماعًا عاجلًا لمناقشة الرد على الاقتراحات التي قدمتها حماس عن طريق وسطاء بخصوص ملامح اتفاقية لإطلاق سراح الرهائن وتحقيق هدنة في غزة. في غضون ذلك، تبقى القوات الأمنية على أعلى درجات الاستعداد مع أداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان، وسط توقعات بمزيد من التطورات.
إسرائيل تخطط لعمليات مستهدفة في رفح وتعزيزات مصرية على الحدود مع غزة
في تطور لافت للنظر، كشفت مصادر مصرية لصحيفة "الأخبار" اللبنانية عن إبلاغ مسؤولين إسرائيليين كبار لمصر بنية إسرائيل تنفيذ "عمليات مستهدفة" في رفح جنوب قطاع غزة بهدف تحرير الرهائن. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث أعربت الأوساط المصرية عن شكوكها حول فعالية مثل هذه العمليات وتأثيرها على الوضع الأمني الهش.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن إسرائيل أعلمت مصر بأنها ستقوم أيضًا بتنفيذ هجمات على الحدود المصرية مع قطاع غزة، مع التأكيد على أن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي لن تدخل محور فيلادلفيا. هذه الإجراءات تُعتبر بمثابة استراتيجية ضغط على حماس لحملها على تقديم تنازلات خلال المفاوضات، وفقًا للمصادر.
من جهة أخرى، أفادت تقارير بأن الجيش المصري رد بإرسال تعزيزات ومعدات مراقبة متطورة إلى الحدود مع قطاع غزة. يأتي هذا الاستنفار العسكري في إطار استعدادات مصر لمواجهة أي تداعيات محتملة ناجمة عن التطورات الجارية، خصوصًا مع بداية شهر رمضان، مما يشير إلى تصاعد الاحتكاكات في المنطقة.
اكسيوس عن مسؤولين: الرسالة التي وقعها غالانت تؤكد أن إسرائيل ستسمح بدخول المساعدات المدعومة أمريكيا إلى غزة
قوات الجيش الإسرائيلي تعمل في منطقة جنين وطولكرم لاعتقال مطلوبين
وبحسب تقرير فلسطيني، تعمل قوات الجيش الإسرائيلي على اعتقال مطلوبين في المناطق، في قرية عرابة جنوب جنين، وقرية بلعا شمال طولكرم وطولكرم، وفي مخيم الفرح للاجئين جنوب طوباس.
https://twitter.com/i/web/status/1768493692669620400
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تقارير: إيران تستغل موانئ أوروبا لتزويد حزب الله بالأسلحة
وفقًا لصحيفة "تلغراف" البريطانية، تُتهم إيران باستخدام الموانئ الأوروبية كنقاط عبور لنقل شحنات الأسلحة إلى حزب الله. التقرير يشير إلى أن الجماعة المصنفة كإرهابية تلقت صواريخ وقنابل عبر سفن ترسو حاليًا في موانئ بلجيكا، إسبانيا، وإيطاليا.