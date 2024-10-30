"هجوم مع نتيجة مروعة": الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بتوضيحات عن الهجوم في بيت لاهيا

أفادت تقارير في قطاع غزة أمس (الثلاثاء) أن الجيش الإسرائيلي هاجم مبنى سكنياً في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن 93 فلسطينياً قتلوا نتيجة لذلك، من بينهم 25 طفلاً. وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل توضيح "الهجوم المروع". بالإضافة إلى ذلك، أبلغ الجيش الإسرائيلي الصحيفة أن "إسرائيل على علم بالتقارير التي تفيد بوقوع أضرار بمدنيين وتقوم بالتحقيق في الأمر".

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر الهجوم وقال إن "هذا حادث مروع وله نتيجة مروعة". وأضاف ميلر أنه لا يعرف العدد الدقيق للقتلى، لكنه ذكر التقارير عن عدد الأطفال الذين قتلوا.

وأشار إلى "أننا نشعر بقلق بالغ إزاء الخسائر في أرواح المدنيين في هذا الحادث. ولا شك أن بعض القتلى هم من الأطفال الذين يحاولون الهروب من آثار هذه الحرب منذ أكثر من عام".