مصادر استخباراتية غربية لـ i24NEWS: حزب الله ينجح في التعافي

التهديد من الحدود الشمالية، والتعاظم المتجدد لحزب الله في لبنان. المراسل الدبلوماسي، عاميخاي شتاين، أفاد هذا المساء (الثلاثاء) أن جهات استخباراتية أجنبية ترصد تعافيًا سريعًا ومقلقًا لحزب الله.

تلك الجهات الغربية قالت لـ i24NEWS إن حزب الله زاد وتيرة إعادة تأهيله في الفترة الأخيرة - وذلك تحديدًا في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة اللبنانية قرارًا بنزع سلاح التنظيم.