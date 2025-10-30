الجيش الإسرائيلي: هاجمنا منصة إطلاق ونفقا لحزب الله في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه هاجم البنية التحتية التابعة لحزب الله ومنصة إطلاق وعمودًا في منطقة المحمودية في جنوب لبنان
رئيس الأركان زامير يعقد جلسة خاصة لمناقشة ظاهرة التهريب على الحدود المصرية
تقرير فلسطيني: الجيش الإسرائيلي هاجم مدينة غزة ليلاً وأطلق النار على عدد من المشتبه بهم في خان يونس
أفادت قنوات لبنانية ليلاً أن قوات الجيش الإسرائيلي كانت تنفذ عمليات في قرية بليدا بقضاء النبطية، جنوب لبنان. وفي إطار عمليات الجيش الإسرائيلي في المنطقة، أفادت التقارير أن "الجيش الإسرائيلي فجّر مبنى" في قرية عديسا جنوب البلاد