التغطية متواصلة| مصدر إسرائيلي:"حماس عادت إلى طاولة المفاوضات، نحن في لحظة حاسمة اتفاق أو تصعيد عسكري"
مسؤول إسرائيلي"نحن الآن في لحظة حاسمة، إما التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن أو تكثيف الهجوم العسكري"، مشيرا إلى أن "الضغوط العسكرية من إسرائيل دفعت حركة حماس إلى إعادة النظر في موقفها."
قال مصدر إسرائيلي، اليوم السبت، إن "حماس استأنفت المفاوضات بعد إطلاق عملية ’مركبات جدعون’" ، وتابع"نحن الآن في لحظة حاسمة، إما التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن أو تكثيف الهجوم العسكري"، مشيرا إلى أن "الضغوط العسكرية من إسرائيل دفعت حركة حماس إلى إعادة النظر في موقفها." وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي شن فيه الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
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تل أبيب: آلاف المتظاهرين يطالبون باتفاق للإفراج عن الرهائن وسط "حرب نتنياهو من أجل البقاء السياسي"
أضاء آلاف المواطنين الإسرائيليين ساحة هابيما في تل أبيب بأضواء هواتفهم المحمولة خلال احتجاج "العلم الأسود" ضد ما أسموه "حرب السلام التي يخوضها نتنياهو". ويتهم المتظاهرون رئيس الوزراء الأإسرائيلي بإطالة أمد الصراع من أجل بقائه السياسي على حساب الرهائن والجنود الإسرائيليين.
ويدين المتظاهرون الحرب التي يقولون إنها بدأت باعتبارها "الأكثر عدلاً" بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول التي ارتكبتها حماس، وكان الهدف الرئيسي منها إنقاذ الرهائن، لكن نتنياهو حولها عمداً إلى صراع يهدف فقط إلى الحفاظ على سلطته.
ويطالب المتظاهرون باتفاق شامل فوري لإطلاق سراح جميع الرهائن مقابل وقف إطلاق النار، قائلين إن "الحرب الأبدية" لن تؤدي إلا إلى زيادة خطر الأسرى والجنود الإسرائيليين ولن تحل محل حكومة حماس طالما بقي الرهائن في غزة.
الجيش الإسرائيلي ينتظر "الضوء الأخضر للهجوم؛ التقييم - القرار خلال الـ 24 ساعة الوشيكة"
تقرير: شباب يعتدون على المتظاهرين المطالبين بالافراج عن الرهائن في الشوارع
https://x.com/i/web/status/1923745150087442566
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إسرائيل: لبيد يندد بـ"آلة السم" بعد الهجوم على المتظاهرين المؤيدين لخطف الرهائن
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على حسابه في منصة"إكس" إن "الهجوم على المتظاهرين المطالبين بتسوية قضية الرهائن في رحوفوت الليلة هو نتيجة لآلة السم العنيفة التي تدير الحكومة"وتابع "لن نتوقف أو نتخلى عن الرهائن حتى يعود الجميع إلى منازلهم".
ويستخدم بعض المنتقدين الصريحين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مصطلح "آلة السم" للإشارة إلى ما يرونه شبكة من المعلقين والصحفيين والمؤثرين والناشطين المكرسين لتشويه سمعة المنافسين السياسيين لرئيس الوزراء.
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ألمانيا "قلقة للغاية" إزاء الهجوم الإسرائيلي على غزة
قالت الخارجية الألمانية في بيان، إنها تشعر "بقلق عميق إزاء الوضع في غزة، حيث قد يؤدي الهجوم الإسرائيلي المكثف إلى تعريض حياة الرهائن، بما في ذلك الألمان، للخطر"، وتابعـ "الهجوم قد يعرض حياة الرهائن المتبقين للخطر، بما في ذلك حياة الرهائن الألمان". وأضافت الوزارة أن "الهجوم العسكري واسع النطاق من شأنه أيضا أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور لسكان غزة والرهائن المتبقين".
جولة مفاوضات حاسمة مساء اليوم السبت حول غزة لتجنب هجوم بري كبير
بحسب مصادر عربية فإن ، مساء السبت، سيكون حاسما في تحديد ما إذا كانت حماس ستتجه نحو اتفاق جزئي، أي وقف إطلاق نار موسع من دون "وقف القتال"، أو ما إذا كانت المفاوضات ستفشل، ما يؤدي إلى هجوم بري إسرائيلي واسع النطاق. ستبدأ جولة جديدة من المحادثات الليلة وستحدد مستقبل غزة قريبا.
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سوريا: المخابرات تفكك خلية لتنظيم ’داعش’ في حلب وتقتل أحد عناصرها
بحسب وزارة الداخلية السورية، نفذ جهاز المخابرات العامة السورية مداهمة لمخبأ لتنظيم "داعش"في حلب، وألقت القبض على أحد عناصر المجموعة المسلحة، ثم ثلاثة آخرين. وضبطت القوات عبوات ناسفة وحزاماً ناسفاً وعدداً من بدلات الأمن العام السوري. وقالت الوزارة إن أحد عناصر الأجهزة الأمنية السورية قتل في تبادل لإطلاق النار. وتجري الآن عملية بحث عن بقية أعضاء الخلية.
الجيش الإسرائيلي يحقق في تحييد مشتبه به فلسطيني على صلة بعملية بروقين
يجري الجيش الإسرائيلي تحقيقا فيما إذا كان الفلسطيني الذي قتله جنوده في بلدة بروقين بالضفة الغربية، اليوم السبت، هو منفذ الهجوم في المنطقة، الأربعاء المنصرم.
وقال الجيش إن "المشتبه به ركض نحو القوات العاملة في بروقين وهو يهتف ’الله أكبر’ قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله. ونفذ هجوم الأربعاء المنصرم، الذي وقع بالقرب من بروقين وبلدة بروخين، مسلح فلسطيني أطلق النار من جانب الطريق على سائقي السيارات الإسرائيليين. قُتلت تسيلا جيز (30 عامًا)، التي كانت في طريقها إلى المستشفى للولادة، وأصيب زوجها.