تل أبيب: آلاف المتظاهرين يطالبون باتفاق للإفراج عن الرهائن وسط "حرب نتنياهو من أجل البقاء السياسي"

أضاء آلاف المواطنين الإسرائيليين ساحة هابيما في تل أبيب بأضواء هواتفهم المحمولة خلال احتجاج "العلم الأسود" ضد ما أسموه "حرب السلام التي يخوضها نتنياهو". ويتهم المتظاهرون رئيس الوزراء الأإسرائيلي بإطالة أمد الصراع من أجل بقائه السياسي على حساب الرهائن والجنود الإسرائيليين.

ويدين المتظاهرون الحرب التي يقولون إنها بدأت باعتبارها "الأكثر عدلاً" بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول التي ارتكبتها حماس، وكان الهدف الرئيسي منها إنقاذ الرهائن، لكن نتنياهو حولها عمداً إلى صراع يهدف فقط إلى الحفاظ على سلطته.

ويطالب المتظاهرون باتفاق شامل فوري لإطلاق سراح جميع الرهائن مقابل وقف إطلاق النار، قائلين إن "الحرب الأبدية" لن تؤدي إلا إلى زيادة خطر الأسرى والجنود الإسرائيليين ولن تحل محل حكومة حماس طالما بقي الرهائن في غزة.