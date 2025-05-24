مكالمات ترهيب غامضة : عشرات الإسرائيليين تلقوا مكالمات من "مختطفين إسرائيليين" في غزة

وردت صباح اليوم (السبت) اتصالات هاتفية على هواتف عشرات الإسرائيليين، من أرقام مجهولة، تتضمن أصوات الرهائن وصراخا وتفجيرات في الخلفية. وذكرت المديرية الوطنية للأمن السيبراني أن الأمر قيد المعالجة والتحقيق.

في الساعات الأخيرة، تلقى الخط الساخن 119 التابع للقيادة الوطنية للأمن السيبراني تقارير عديدة عن مكالمات هاتفية غامضة، وتشمل رسائل ترهيب يُفترض أنها وردت من رهائن في غزة يتصلون الى إسرائيليين، ويسمع في أحد المحادثات. "يا شعب إسرائيل، لدينا الآن عدد من الأسرى على قيد الحياة، ماذا تنتظرون؟".

وأكدت وحدة الأمن الإلكتروني أن هذه محاولات لإثارة الذعر بين المواطنين، وأن مجرد استقبال المكالمة لا يضر بجهاز الهاتف. إذا تلقيت مكالمة، قم بإغلاق الهاتف وحظر رقم الهاتف.

وأكدت هيئة أهالي المختطفين أن المكالمات والتسجيلات ليست تابعة لهيئة أهالي المختطفين. وأكدوا أيضًا أن "شعب إسرائيل يؤيد عودة جميع المختطفين ووقف الحرب. لقد حان الوقت للحكومة أن تنفذ إرادة الشعب وتعيدهم جميعًا دفعة واحدة. 596 يومًا يصرخ فيها المختطفون".